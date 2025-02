OM : Ismaël Bennacer – Amine Gouiri, l’euphorie marseillaise froidement douchée !

L’arrivée d’Ismaël Bennacer et d’Amine Gouiri à l’OM a suscité un véritable engouement parmi les supporters marseillais. Pourtant, certains observateurs appellent à la prudence, pointant du doigt un emballement médiatique excessif autour des deux recrues hivernales.

OM : Ismaël Bennacer et Amine Gouiri, des débuts prometteurs qui enflamment Marseille

Avec trois passes décisives en deux matchs, Amine Gouiri a rapidement trouvé ses marques sous le maillot marseillais. De son côté, Ismaël Bennacer, prêté par l’AC Milan, a livré une première prestation encourageante face à Angers (2-0). Ces performances ont suffi à raviver l’enthousiasme des supporters et à alimenter les réseaux sociaux, où les deux Algériens sont déjà perçus comme des renforts majeurs.

Certains n’hésitent pas à qualifier Bennacer de « patron du milieu », tandis que Gouiri est décrit comme « fait pour l’OM ». Une ferveur qui illustre l’attente immense autour du projet marseillais, mais qui reste prématurée selon plusieurs spécialistes.

Daniel Riolo calme le jeu pour Bennacer et Gouiri

Sur RMC Sport, Daniel Riolo n’a pas caché son agacement face à cet emballement qu’il juge excessif : « On ne peut pas attendre six mois pour voir avant de s’enflammer ? Bennacer a fait un demi-match contre Angers et on parle déjà de taille patron. C’est un truc de fou », s’est-il offusqué.

L’éditorialiste estime que la prudence est de mise et rappelle que le football se joue sur la durée. Il met en garde contre un phénomène récurrent à Marseille : l’euphorie rapide qui peut vite laisser place à la désillusion en cas de contre-performance.

Gouiri, un profil à questionner pour Marseille ?

Autre voix sceptique, Pierre Ménès s’interroge sur le véritable apport d’Amine Gouiri à l’Olympique de Marseille et l’importance de ne pas lui mettre la pression : « Je pense que Gouiri peut rendre de grands services à l’OM, surtout si l’OM ne lui demande pas de marquer trop de buts. Parce qu’il n’a jamais été un buteur « , a-t-il indiqué.

Un constat qui pose la question de son rôle sous Roberto De Zerbi. L’OM a besoin d’un attaquant capable de concrétiser ses occasions, et si Gouiri excelle dans la création, son efficacité devant le but reste à prouver. L’enthousiasme des supporters marseillais est compréhensible, mais le passé a montré que l’OM ne doit pas brûler les étapes.

Bennacer et Gouiri devront confirmer sur la durée pour prouver qu’ils sont réellement des recrues taillées pour faire franchir un cap au club. En attendant, place au terrain plutôt qu’aux jugements hâtifs.