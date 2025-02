Stade Rennais vs LOSC : Habib Beye prépare une surprise à Lille

Le Stade Rennais et son nouvel entraîneur, Habib Beye, attendent de pied ferme le LOSC au Roazhon Park. Le SRFC veut mettre fin à la série noire face à Lille.

Stade Rennais vs LOSC : Habib Beye prépare du lourd contre Lille

Après deux victoires consécutives contre le RC Strasbourg (1-0) lors de la 20e journée et face à l’AS Saint-Étienne (2-0) lors de la 21e journée, depuis son arrivée sur le banc du Stade Rennais, Habib Beye espère poursuivre sur sa lancée face au LOSC ce dimanche, dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1.

Cette rencontre s’annonce difficile pour Rennes, qui n’arrive pas à sortir ses muscles contre Lille. Lors des 10 dernières confrontations entre les deux équipes, le SRFC a concédé 5 défaites et 5 matchs nuls. Les Rennais ont remporté leur dernière victoire face aux Dogues le 24 mai 2019. Habib Beye et ses hommes tenteront de renverser la tendance au Roazhon Park. Le Sénégalais met la pression sur ses joueurs pour mettre les adversaires en difficulté.

« Ce sur quoi on appuie, c’est le maintien de l’intensité dans la durée du match. On ne peut pas le faire pendant 95 minutes, mais l’objectif, c’est que nos temps faibles soient des temps de maîtrise, de façon à ce qu’on puisse se régénérer et réimpacter l’adversaire. Je veux que cette équipe soit électrique le plus souvent possible dans le match », avait déclaré Habib Beye avant la rencontre face à l’ASSE.

Et les Rennais ont suivi ses consignes et ont battu les Stéphanois. Contre Lille, les Rouge et Noir vont maintenir la même intensité. Habib Beye pourra également compter sur son arme fatale, Mousa Al-Tamari. L’international jordanien a été titularisé d’entrée de jeu à l’AS Saint-Étienne et il a montré de belles qualités. La nouvelle recrue hivernale a contribué activement à la victoire des Rouge et Noir.

« C’est un immense talent, qui a des capacités incroyables de dribble, de finition, de vitesse. Il nous offre plusieurs options. On est capable de faire mal à l’adversaire dans la profondeur si on en a un peu. Dans les petits espaces, il arrive à connecter avec les autres », a déclaré Habib Beye.

Le Stade Rennais pourrait faire mal au LOSC.