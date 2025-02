ASSE : Lucas Stassin, la clé pour renverser l’Olympique de Marseille ?

Restée sur deux défaites consécutives, l’ASSE tentera de renouer avec la victoire face à l’OM au Vélodrome. Avant cette rencontre cruciale, Lucas Stassin, avant-centre vedette de l’équipe stéphanoise, assure qu’il est en pleine forme.

L’ASSE devra se montrer « extrêmement efficace » face à l’OM

Avant le déplacement de l’ASSE à Marseille, Lucas Stassin s’est présenté en conférence de presse pour évoquer le match contre l’OM. Une rencontre prévue au stade Vélodrome, samedi à 17 heures.

Il se méfie évidemment des Phocéens, actuels dauphins du PSG en tête de la Ligue 1. « C’est une très grosse équipe qui aime avoir la possession du ballon. Il va falloir être combatif, remporter les duels et courir avec une grande détermination pour espérer faire un résultat là-bas », a-t-il prévenu.

Selon l’attaquant stéphanois, les Verts auront probablement peu d’occasions de but face à une défense marseillaise très solide. Ils devront donc être « extrêmement efficaces » sur les rares situations qu’ils se créeront.

Lucas Stassin prêt à faire un coup à Marseille ?

Concernant sa situation personnelle, Lucas Stassin a rassuré les supporters de l’ASSE : « Je m’adapte de mieux en mieux au groupe et à mes nouvelles responsabilités. L’entraîneur me demande d’effectuer un travail défensif plus important, notamment en reculant au milieu de terrain. Cela demande des efforts, mais je me sens bien physiquement ».

L’avant-centre de 20 ans, recruté à Westerlo l’été dernier pour un montant record de 10 millions d’euros, est conscient des attentes placées en lui. Il sait que les fans stéphanois attendent beaucoup de lui après un investissement aussi important. « J’étais conscient de la pression en signant à Saint-Étienne », avoue-t-il.

L’international espoir belge doit désormais transformer cette pression en énergie positive pour multiplier les buts et gagner la confiance du public stéphanois.