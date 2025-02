ASSE : Lucas Stassin révèle comment Eirik Horneland a changé son jeu

Recrue estivale de l’ASSE, Lucas Stassin évoque, dans une interview pour Evect, son adaptation à Saint-Etienne, les supporters stéphanois et son nouveau rôle sous les ordres du nouvel entraîneur des Verts.

Lucas Stassin, la recrue la plus chère de l’ASSE

L’ASSE a recruté Lucas Stassin en toute fin du mercato d’été dernier, en provenance du KVC Westerlo en Belgique. Son transfert, conclu pour 10 millions d’euros, a été officialisé le 30 août 2024. L’attaquant de 20 ans est désormais le joueur le plus cher de l’histoire de l’AS Saint-Etienne.

Kilmer Sports Ventures n’a pas hésité à sortir le chéquier pour le recruter, misant sur sa jeunesse, son talent et son fort potentiel. Les statistiques de Lucas Stassin avec le club belge ont également convaincu les dirigeants de l’ASSE d’investir massivement sur lui. Il avait marqué 14 buts et délivré 3 passes décisives en 20 matchs de deuxième division avec Westerlo.

Le Belge impressionné par Saint-Etienne et ses supporters

Ses débuts sous le maillot des Verts sont cependant timides. L’international Espoirs belge a inscrit 3 buts et délivré 5 passes décisives en 17 matchs de Ligue 1. Il assure pourtant que son acclimatation à Saint-Etienne s’est très bien passée.

« C’est incroyable, c’est impressionnant ! Quand je dis cela, c’est surtout au niveau des fans, de l’ambiance, de la ville. Les supporters sont toujours là, quoi qu’il arrive. Ils vivent pour le football ici, c’est quelque chose que je n’avais jamais vécu sur un terrain auparavant, pas avec cette ampleur en tout cas », a confié le jeune avant-centre.

Lucas Stassin à propos d’Eirik Horneland : « C’est un entraîneur déterminé »

Lucas Stassin s’est également exprimé sur le nouvel entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland. Il avoue que le technicien norvégien a apporté une touche supplémentaire. « Je trouve que c’est un coach déterminé. Il sait ce qu’il veut, que ce soit dans ses idées, et même dans sa manière de parler avec ses joueurs, avec le staff. Il veut mettre ses idées en place. »

Un nouveau rôle pour l’attaquant de l’ASSE avec Horneland

Désormais impliquée dans les tâches défensives, la recrue stéphanoise découvre un nouveau rôle sous les ordres d’Eirik Horneland.

« Ça ne m’était jamais arrivé d’occuper ce rôle dans les tâches défensives. Offensivement, je suis assez libre, je n’ai pas forcément de restriction, mais défensivement, je joue beaucoup plus bas en gérant davantage les milieux de terrain. C’est un nouveau rôle pour moi qui me permet de prendre de l’expérience et de voir une autre facette du football et du poste d’attaquant aussi », a commenté Lucas Stassin.