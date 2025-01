ASSE : Saint-Etienne en alerte avant un déplacement périlleux à Marseille

Avant de se rendre à Marseille pour un match crucial, l’ASSE doit composer avec une situation délicate concernant son gardien et capitaine, Gautier Larsonneur, sous la menace d’une suspension. Une pression supplémentaire pour Saint-Etienne dans sa quête de maintien en Ligue 1.

ASSE : Gautier Larsonneur sous pression avec Saint-Etienne

À deux rencontres de la fin de son sursis, Gautier Larsonneur devra faire preuve de prudence lors des prochains matchs. Averti pour contestation face au FC Nantes, le portier stéphanois reste sous la menace d’une suspension qui pourrait le priver du choc face à l’Olympique de Marseille.

Pour Eirik Horneland et son équipe, perdre leur capitaine serait un coup dur, surtout dans une période où chaque point compte dans la course au maintien. Cette alerte met en lumière le rôle crucial de Larsonneur dans l’effectif de l’ASSE. Solide depuis le début de la saison, il incarne la sérénité défensive d’une équipe qui enchaîne les batailles pour sortir de la zone rouge.

Une option incertaine pour Saint-Etienne en cas d’absence de Larsonneur

Si Larsonneur venait à écoper d’un carton jaune dans les prochains matchs, Brice Maubleu, deuxième gardien des Verts, serait appelé à le remplacer. L’ancien joueur de Grenoble, titularisé en Coupe de France contre l’OM, n’avait pas su convaincre lors de cette rencontre.

Peu rassurant dans ses interventions, il n’avait pas réussi à saisir sa chance pour marquer des points. Avec un déplacement au Vélodrome en ligne de mire, l’ASSE ne peut se permettre d’aborder ce match avec des incertitudes dans les cages.

Des retours importants mais une pression maximale

Malgré la situation délicate autour de Larsonneur, l’AS Saint-Etienne pourra compter sur le retour de Benjamin Bouchouari et Louis Mouton, qui ont purgé leurs suspensions. Ces renforts offriront plus de solidité au milieu de terrain et pourraient soulager la défense stéphanoise lors du déplacement à Lille, puis à Marseille.

Cependant, la pression reste maximale. Les Verts doivent non seulement éviter une suspension clé, mais aussi faire face à des adversaires déterminés. Après Lille, l’OM, toujours redoutable au Vélodrome, représentera un défi majeur pour Saint-Étienne.

Dans cette lutte de l’ASSE pour le maintien, chaque décision sur le terrain, chaque duel, chaque carton pourrait peser lourd. Larsonneur devra garder son sang-froid pour continuer à guider son équipe dans ces rencontres capitales.