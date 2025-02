Joueur du Montpellier HSC depuis juillet 2019, Téji Savanier était pressenti pour un départ cet hiver. Pourtant, contre toute attente, le milieu offensif français de 33 ans est resté au club. Dans une interview accordée à Midi Libre, Laurent Nicollin, président du MHSC, est revenu sur cette situation surprenante.

Depuis plusieurs saisons, Téji Savanier est l’un des piliers du Montpellier HSC. En tant que meneur de jeu, il s’est imposé grâce à sa technique et sa vision du jeu. Cependant, peu avant la trêve de Noël, le joueur a perdu le soutien d’une partie des supporters après des propos polémiques tenus lors d’un échange tendu avec un supporter du Puy-en-Velay FC.

Cette polémique a rapidement pris de l’ampleur, entraînant des conséquences directes pour le joueur : perte du brassard de capitaine et amende financière. Dès lors, un départ de Savanier dès le mercato hivernal semblait probable, d’autant plus que ses récentes performances étaient jugées décevantes. Pourtant, à la surprise générale, il est resté au club jusqu’à la fermeture du marché des transferts.

Montpellier HSC : Laurent Nicollin revient sur le départ avorté de Téji Savanier 3

Les coulisses du départ manqué de Téji Savanier, selon Laurent Nicollin

Dans son interview, Laurent Nicollin a dévoilé les raisons de cette situation : « Le mercato se terminait le lundi. Quelques jours avant, Téji est allé voir le coach. Il m’a appelé en me disant qu’il y avait une opportunité. Après discussion avec son agent, j’ai proposé que Téji termine la saison, qu’il nous aide à nous maintenir et qu’on fasse un point en juin. Téji m’a dit : « Pas de souci, prés’, je reste, je fais l’opération maintien. » Ensuite, on verra cet été. »

Cette déclaration montre que le Montpellier HSC a choisi de conserver son meneur de jeu pour assurer son maintien en Ligue 1. Toutefois, l’avenir de Téji Savanier pourrait être remis en question lors du mercato estival 2025.