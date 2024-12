Montpellier HSC : Téji Savanier croit toujours au maintien

Lors de la 14ᵉ journée de Ligue 1, le Montpellier HSC s’est incliné 0-2 face au RC Lens au stade Bollaert-Delelis. Un résultat décevant pour Téji Savanier, mais le capitaine montpelliérain garde la foi dans la quête du maintien parmi l’élite.Téji Savanier reste optimiste malgré la défaite

Le Montpellier HSC n’a pas réussi à imposer son style de jeu face à une solide équipe lensoise, contrairement à sa performance contre le LOSC Lille. Malgré tout, les joueurs de Jean-Louis Gasset ont affiché de l’envie et se sont créés des opportunités. Téji Savanier, en particulier, s’est distingué avec deux occasions franches, mais la défense rigoureuse du RC Lens a su neutraliser les attaques montpelliéraines.

« C’est sûr, sur le terrain, on essaie de tout donner. Malheureusement, en ce moment, on n’arrive pas à marquer à l’extérieur, et ça nous fait mal. Comme je l’ai dit, on perd 2-0 aujourd’hui », a déploré Savanier. Cependant, le milieu de terrain expérimenté refuse de baisser les bras.

« En tout cas, on ne va pas se laisser abattre. On va continuer à travailler pour essayer de maintenir ce club en Ligue 1 », a-t-il affirmé. Pour atteindre cet objectif, le Montpellier HSC devra corriger ses lacunes et retrouver de la régularité.

Le prochain rendez-vous des Montpelliérains sera crucial. Le 15 décembre, ils recevront l’OGC Nice à la Mosson. Cette équipe, impressionnante depuis le début de la saison, s’annonce comme un adversaire redoutable. Ce match sera une occasion en or pour le MHSC de finir l’année sur une note positive, devant son public, et de relancer une dynamique essentielle pour la course au maintien.