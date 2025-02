Mercato PSG : Marco Asensio lâche ses vérités sur son départ du Paris SG

Prêté cet hiver à Aston Villa, Marco Asensio a décidé de quitter le PSG pour retrouver du temps de jeu. Dans une interview récente, l’international espagnol s’est confié sur les raisons de son départ et ses ambitions en Premier League.

Mercato PSG : Un manque de temps de jeu devenu insupportable pour Marco Asensio

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2023 en provenance du Real Madrid, Marco Asensio n’a jamais réellement eu sa chance sous les ordres de Luis Enrique. Depuis le 6 décembre, l’attaquant de 29 ans n’avait disputé que 18 petites minutes en Ligue 1, un temps de jeu insuffisant pour un joueur de son calibre.

« L’entraîneur a simplement estimé qu’il devait faire d’autres choix. Il les a choisis. J’ai décidé que j’avais besoin de jouer et que je voulais du changement », a-t-il expliqué au Mirror. Ce manque de considération l’a poussé à franchir le pas en rejoignant Aston Villa cet hiver, sous forme de prêt sans option d’achat.

Unai Emery, un facteur déterminant pour Asensio

Dans son choix de rejoindre les Villans, un homme a joué un rôle crucial : Unai Emery. Le technicien espagnol connaît bien Asensio et lui a offert un projet clair et motivant. « Il me voit comme un numéro 10. C’était important pour moi. Je connais Unai depuis des années, je sais comment il joue et que son style correspond à mon football », confie le joueur.

Ce positionnement plus axial pourrait permettre à Marco Asensio d’exprimer pleinement ses qualités techniques et sa vision du jeu. À Aston Villa, l’Espagnol ne considère pas ce prêt comme un pas en arrière, mais comme un nouveau challenge. L’équipe de Unai Emery, en lutte pour une place européenne, peut s’appuyer sur l’expérience de l’ancien du Real Madrid pour progresser.

« Ce n’est pas un retour en arrière. C’est un grand défi. Je me sens responsable d’apporter mon expérience dans cette jeune équipe », affirme-t-il. Avec sa détermination et son envie de rebondir, Asensio espère retrouver son meilleur niveau et prouver à Paris qu’il mérite mieux qu’un rôle de figurant.