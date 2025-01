Mercato PSG : Marco Asensio utilisé en monnaie d’échange par le Paris SG ?

Le parcours de Marco Asensio au PSG pourrait s’arrêter dès ce mercato de janvier. Luis Enrique ne compte plus sur le milieu de terrain et le Paris SG semble vouloir s’en débarrasser. Un échange avec Jhon Duran d’Aston Villa serait même envisagé.

Mercato PSG : Marco Asensio poussé à la sortie du Paris SG ?

Arrivé comme un star, Marco Asensio n’a jamais su mettre tout le monde d’accord sur son talent au PSG. Le milieu de terrain espagnol est vite passé de titulaire à remplaçant avec un temps de jeu de plus en plus réduit. Cette saison, le joueur de 28 ans a disputé 11 matchs pour 2 buts et 4 passes décisives en Ligue 1.

Asensio a disputé 50 % de ses 11 matchs en tant que titulaire mais pour seulement 613 minutes de jeu. De quoi rendre son avenir au PSG de plus en plus incertain. Recruté dans un transfert gratuit, le club de la capitale serait désormais ouvert à un départ de l’ancien joueur du Real Madrid. C’est dans ce contexte que les pistes se multiplient pour Marco Asensio.

Marco Asensio dans le viseur d’Aston Villa, un possible échange Jhon Duran ?

Selon les informations de RMC Sport, l’attaquant espagnol, en manque de temps de jeu, intéresse fortement Aston Villa. Les dirigeants du club de Premier League apprécient la polyvalence d’Asensio qui pourrait apporter une solution offensive supplémentaire à leur équipe.

De plus, le départ potentiel de Jhon Duran, courtisé par de nombreux clubs européens dont le PSG, pourrait inciter les Villans à accélérer les négociations pour l’Espagnol. Si les discussions n’en sont qu’à leurs débuts, l’idée d’un échange entre Asensio et Duran a été évoquée.

Le PSG, intéressé par le jeune attaquant colombien, pourrait ainsi faciliter le départ de Marco Asensio Cependant, un éventuel transfert impliquerait certainement un complément financier de la part du club parisien.