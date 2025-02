Toulouse FC : Carles Martínez Novell dévoile son adversaire le plus redoutable en Ligue 1

Le Toulouse FC s’apprête à affronter un défi de taille ce samedi soir face au Paris Saint-Germain (PSG). À l’approche de cette rencontre, l’entraîneur Carles Martínez Novell admet que la formation parisienne est l’équipe la plus difficile à préparer en Ligue 1.

« C’est peut-être le TFC – PSG le plus compliqué que j’ai eu à préparer depuis mon arrivée à Toulouse », a confié Carles Martínez Novell en conférence de presse d’avant-match. La dernière victoire des Violets face au club de la capitale remonte à mai 2024. Cette saison, le TFC s’était incliné lourdement lors du match aller au Parc des Princes (0-3). Conscient du défi qui attend son équipe, le technicien espagnol sait que la tâche s’annonce ardue.

« On a joué plusieurs fois contre eux. À l’aller, le résultat a été sévère par rapport à notre prestation. Aujourd’hui, eux sont en pleine confiance, alors que nous traversons une période plus compliquée, avec des absents. Mais cela reste un match de football, il faut y croire et viser la perfection. On veut rendre ce match aussi difficile que possible pour le PSG. »

Carles Martínez Novell décrypte le jeu du PSG

Profitant de cette occasion, le technicien espagnol de 40 ans a analysé les points forts du Paris Saint-Germain sous la houlette de Luis Enrique :

« Quand ils jouent, on sent qu’ils sont libres, passionnés et totalement investis. C’est le football que leur entraîneur veut instaurer : un jeu dynamique et offensif. Ce ne sera pas un défi facile pour nous… Luis Enrique aime la possession et la construction des actions. Mais le moment où le PSG est le plus dangereux, c’est lors des contres, sur leur pressing et dans les 3-4 secondes qui suivent une perte de balle », a-t-il expliqué.

Le Toulouse FC parviendra-t-il à renverser la tendance et à faire douter le leader du championnat ? Il faudra une détermination sans faille et un engagement total pour espérer un exploit.