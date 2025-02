Montpellier HSC : l’appel fort des Ultras Paillade aux joueurs avant le choc contre l’OL

Malgré une série de défaites et une situation préoccupante en Ligue 1, les Ultras Paillade restent mobilisés derrière leur équipe. Avant la réception de l’Olympique Lyonnais ce week-end, la Butte Paillade a lancé un appel fort aux supporters et aux joueurs du Montpellier HSC.

Les Ultras Paillade toujours derrière le Montpellier HSC

Les victoires face à l’AS Monaco et au Toulouse FC semblaient marquer un tournant pour le Montpellier HSC dans la course au maintien. Avec ces deux succès consécutifs face à des équipes en forme, les supporters ont cru en un renouveau. Mais l’espoir a été de courte durée. Les hommes de Jean-Louis Gasset ont ensuite enchaîné deux défaites face au RC Lens et au RC Strasbourg, les replongeant à la dernière place du classement.

Alors que la fin de la saison approche à grands pas, le spectre d’une relégation en Ligue 2 devient de plus en plus menaçant. Pourtant, les Ultras Paillade restent optimistes et refusent d’abandonner. Ils continuent de croire au maintien et comptent bien jouer leur rôle de douzième homme lors du match décisif contre l’OL ce week-end au stade de la Mosson.

🚨 La Butte Paillade sera une nouvelle fois délocalisée en tribune Méditerranée pour la réception de Lyon ce dimanche ! 🏟️



Le groupe appelle tous ses membres, sympathisants et habitués de la tribune à les rejoindre ! 🤝



Pour cela il suffit simplement de prendre son billet à la… pic.twitter.com/mMqfb7PoT2 — Montpellier Ultras (@MHSC_ULTRAS) February 12, 2025

Un appel à l’union pour battre l’OL

Dans cette optique, la Butte Paillade a publié un communiqué mobilisateur sur ses réseaux sociaux, adressé aux supporters et aux joueurs : « Pour la réception de Lyon ce dimanche, notre groupe occupera la tribune Méditerranée. Malgré la conjoncture et des résultats catastrophiques, une réalité demeure : mathématiquement, c’est encore possible. Les joueurs doivent tout donner. Nous, en tribune, on fera notre part : debout, unis, fidèles à nos couleurs. »

Reste à savoir si le Montpellier HSC saura répondre à cet appel et se montrer à la hauteur de l’Olympique Lyonnais dans ce match crucial.