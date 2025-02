Toulouse FC : Gabriel Suazo se méfie d’Ousmane Dembélé mais reste confiant

Avant la rencontre entre le Toulouse FC et le Paris Saint-Germain, Gabriel Suazo s’est exprimé devant les médias français sur les forces individuelles des Parisiens, notamment Ousmane Dembélé. Le latéral gauche chilien reconnaît le danger que représente l’international français, mais insiste sur le fait que le PSG ne se résume pas à un seul joueur.

Gabriel Suazo met en garde contre Ousmane Dembélé

Après des débuts difficiles au PSG, Ousmane Dembélé est monté en puissance ces dernières semaines. En Ligue des Champions, il a brillé en délivrant une passe décisive et en inscrivant un doublé contre le Stade Brestois (3-0). Face à cette montée en régime, Gabriel Suazo estime qu’il faudra être particulièrement attentif à l’ailier français, sans pour autant se focaliser uniquement sur lui :

« Ousmane Dembélé ? On connaît sa qualité. Il a toujours été un grand joueur et il traverse une très bonne période. Il faudra être capables de le gérer. Mais il n’y a pas que lui au PSG. On est obligés de prendre en considération toutes les individualités. De notre côté, il faudra être tous ensemble, prêts, mais sans avoir peur. Il faudra jouer et provoquer pour se créer des opportunités offensives. »

Toulouse FC prêt à relever le défi face au PSG

Au-delà des individualités, Gabriel Suazo insiste sur l’importance de considérer le collectif parisien. L’année dernière, le TFC avait réussi à battre le PSG, mais le contexte était différent : « On l’avait emporté contre eux la saison dernière, mais c’était un tout autre contexte. Ils étaient déjà champions. Aujourd’hui, ils enchaînent les matchs avec plusieurs objectifs en tête. Cette victoire doit juste nous prouver qu’on est capables de battre le PSG. On s’est préparés pour remporter ce match. »