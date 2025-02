OM : Amine Gouiri, la nouvelle star qui fait trembler le Vélodrome !

Arrivé cet hiver à l’OM, Amine Gouiri impressionne déjà. Auteur de prestations étincelantes, l’attaquant algérien est en train de devenir un élément clé du dispositif de Roberto De Zerbi.

OM : Des débuts tonitruants pour Amine Gouiri à Marseille

Fraîchement transféré du Stade Rennais, Amine Gouiri n’a pas perdu de temps pour se faire un nom à l’OM. Lors de la large victoire contre l’AS Saint-Étienne (5-1) samedi, il a signé un doublé et délivré une passe décisive, pour éclabousser la rencontre de son talent.

Dès la 27e minute, sa frappe enroulée dans la lucarne opposée a enflammé le Vélodrome. Il a ensuite provoqué un penalty et offert un centre parfait pour le but d’Adrien Rabiot, avant de quitter la pelouse sous les ovations. Ses premières apparitions avaient déjà marqué les esprits :

Une passe décisive quelques minutes après son entrée contre l’Olympique Lyonnais, suivie de deux autres offrandes face à Angers. Avec 2 buts et 3 passes décisives en quelques matchs, Amine Gouiri affiche une efficacité redoutable et une vision de jeu impressionnante.

Un attaquant aux qualités uniques à Marseille

Sous le charme de l’international algérien, Roberto De Zerbi ne tarit pas d’éloges sur son nouveau numéro 9 : « Amine est un joueur très fort. Il doit devenir un vrai numéro 9, savoir où se trouve le but à chaque instant. Avec ce travail, il deviendra un attaquant de premier niveau européen », a-t-il confié en conférence de presse.

Amine Gouiri, polyvalent et technique, apporte une dimension nouvelle à l’attaque marseillaise, comme l’a souligné Pierre-Emile Højbjerg : « On s’amuse sur le terrain, et Amine y est pour beaucoup ». Avec un Gouiri en pleine forme et un effectif renforcé par un mercato hivernal réussi, l’OM affiche de grandes ambitions.

Dauphins du PSG, les Marseillais veulent continuer à rêver du titre, en dépit de la large domination du Paris Saint-Germain. Toutefois, l’objectif principal reste la qualification directe en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Amine Gouiri, déjà adopté par le Vélodrome, semble prêt à écrire son histoire sur la Canebière.