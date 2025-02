PSG : La réponse cash de Luis Enrique sur l’invincibilité du Paris SG en Ligue 1

Malgré une saison sans défaite en Ligue 1 jusqu’à présent pour le PSG, Luis Enrique ne se focalise pas sur cet exploit. Pour le coach parisien, l’essentiel reste de décrocher le titre de champion de France.

PSG : Une invincibilité impressionnante mais secondaire

Le Paris Saint-Germain continue de dominer la Ligue 1 avec une régularité impressionnante. Après son succès minimaliste contre Toulouse FC (0-1) lors de la 22e journée, le club de la capitale demeure la seule équipe invaincue dans les cinq grands championnats européens cette saison.

Avec dix points d’avance sur son dauphin, l’Olympique de Marseille, le PSG semble intouchable et se dirige sereinement vers un 13e sacre national. Pourtant, Luis Enrique refuse de se laisser distraire par cette statistique flatteuse.

Luis Enrique relativise sur l’invincibilité du Paris SG

Interrogé par DAZN après la victoire face au Téfécé, l’entraîneur espagnol a été clair : « Rester invaincu n’est pas un objectif pour moi. Le but est d’abord de gagner le championnat. On a juste cela en tête. » Pour Luis Enrique, la priorité est de s’assurer que son équipe termine en tête du classement, peu importe le parcours, aussi brillant soit-il.

Cette déclaration tranche avec l’enthousiasme général autour de cette performance rare, rappelant que le pragmatisme reste la clé de sa gestion. Face à Toulouse, Luis Enrique a fait tourner son effectif, en laissant sur le banc des cadres comme Ousmane Dembélé, Vitinha et Marquinhos au coup d’envoi. Malgré cela, le PSG a su rester solide et compétitif, un point sur lequel l’entraîneur espagnol n’a pas manqué d’insister :

« L’équipe montre toujours la même intention, quel que soit le joueur qui porte le maillot. On est toujours compétitif, sans calcul, et ça a une valeur incommensurable », a-t-il fait remarquer. Ce collectif bien huilé et cette mentalité irréprochable sont des signes positifs avant des échéances cruciales, notamment en Ligue des champions.

Cap sur l’Europe pour Paris et Luis Enrique

Alors que le Paris Saint-Germain s’apprête à affronter le Stade Brestois en barrage retour de Ligue des champions, Luis Enrique se satisfait de voir son équipe répondre présente en championnat, même dans un calendrier chargé.

« On a eu des maux de tête, du mal à trouver des espaces, mais on a été capable de créer plus d’occasions que d’habitude contre eux », a-t-il ajouté. Si l’invincibilité n’est pas une obsession, elle pourrait bien être une conséquence naturelle de l’approche rigoureuse de Luis Enrique et de son groupe.