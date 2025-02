Toulouse FC – PSG : Sans éclat, le Paris SG s’offre un succès laborieux face au Téfécé

Le PSG s’est imposé difficilement (1-0) ce samedi soir sur la pelouse du Toulouse FC. Un succès minimaliste, mais précieux, qui permet aux Parisiens de conserver leur confortable avance en tête de la Ligue 1.

Un PSG remanié et mis en difficulté face au Toulouse FC

Entre deux matchs cruciaux de Ligue des champions face au Stade Brestois, Luis Enrique avait choisi de faire tourner son effectif. Privé de certaines de ses stars, le PSG alignait un trio offensif inédit composé de Kvaratskhelia, Bradley Barcola et Lee Kang In, soutenu par Senny Mayulu, Désiré Doué et Fabian Ruiz au milieu.

Si la domination parisienne semblait acquise sur le papier, la réalité du terrain fut bien différente. Le Toulouse FC, déterminé malgré une série noire depuis début janvier, a rapidement inquiété le PSG. Une tête de Cresswell brillamment repoussée par Matvey Safonov (14e) et une frappe d’Aboukhlal frôlant le cadre (23e) ont fait trembler les Parisiens.

Peu inspirés, les hommes de Luis Enrique ont tout de même failli ouvrir le score sur une tentative de Lucas Beraldo, repoussée sur son poteau par le portier toulousain Guillaume Restes, contraint de sortir sur blessure peu avant la pause.

Fabian Ruiz délivre un Paris SG poussif

La seconde période démarrait sur le même rythme, avec un Toulouse volontaire mais imprécis. Aboukhlal, encore lui, manquait de peu le cadre (46e), tandis que Dönnum voyait sa frappe contrée de justesse (50e). Mais le PSG, malgré un jeu poussif, allait finalement trouver la faille. Sur un corner mal repoussé par la défense toulousaine, Fabian Ruiz reprenait de volée au second poteau pour ouvrir le score (54e).

Ce but, contre le cours du jeu, n’a pas réveillé un Paris SG toujours en manque d’inspiration. Désiré Doué touchait pourtant le poteau à l’heure de jeu, mais Luis Enrique, agacé sur son banc, voyait son équipe reculer et concéder des opportunités aux Toulousains.

L’essentiel assuré avant une semaine cruciale

Malgré les assauts répétés du Téfécé, Toulouse manquait de tranchant et d’audace pour espérer revenir. Le Paris Saint-Germain, sans briller, repartait avec les trois points, maintenant son avance de dix points sur l’OM.

Une victoire essentielle avant d’aborder une semaine décisive avec le barrage retour de Ligue des champions contre le Stade Brestois et un déplacement périlleux à Lyon. Toulouse, quant à lui, reste en milieu de tableau et devra réagir face au Havre pour éviter de s’enliser dans une spirale négative.