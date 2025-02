Toulouse FC – PSG : Désiré Doué à la pointe, les choix forts de Luis Enrique face au TFC

Pour cette 22ème journée de Ligue 1, le PSG, solide leader, se déplace sur la pelouse du Toulouse FC. Avec un effectif remanié, Luis Enrique fait des choix audacieux, tandis que le TFC espère créer la surprise malgré une série difficile.

Un Toulouse ambitieux face au PSG malgré les absences

Le Téfécé, actuellement 10e avec 27 points, reste sur cinq matchs sans victoire en championnat. Face à une équipe du PSG invaincue cette saison, les Toulousains doivent composer sans Gboho, suspendu.

Carlos Martinez Novell opte pour un 3-4-3, avec Canvot, Cresswell et McKenzie en défense. Au milieu, Donnum, Casseres, Sierro et Suazo tenteront de contenir les assauts parisiens et d’alimenter Babicka et Aboukhlal, chargés de soutenir Magri, seul en pointe.

Les choix forts de Luis Enrique pour le Paris SG

Luis Enrique, de son côté, surprend avec un 4-3-3 inédit. Matvey Safonov garde les buts du PSG, tandis que Lucas Beraldo et Willian Pacho remplacent Marquinhos et Nuno Mendes en défense, aux côtés de Achraf Hakimi et Lucas Hernandez.

Au milieu, le jeune Senny Mayulu accompagne Lee et Fabian Ruiz, pour une nouvelle dynamique au cœur du jeu. En attaque du PSG, la titularisation de Désiré Doué en pointe marque un tournant important. Il sera soutenu par Bradley Barcola et la nouvelle recrue Kvaratskhelia, dans un trio offensif prometteur mais inédit.

Le PSG, sur une série impressionnante de 16 matchs sans défaite toutes compétitions confondues, espère poursuivre sur sa lancée. De son côté, Toulouse, poussé par son public, rêve d’un exploit face au leader. Les choix tactiques des deux entraîneurs pourraient être décisifs dans cette rencontre qui promet du spectacle.

Les compositions d’équipes :

Toulouse : Restes – Canvot, Cresswell, McKenzie – Donnum, Casseres, Sierro, Suazo – Babicka, Magri, Aboukhlal

PSG : Safonov – Hakimi, Beraldo, Pacho, Hernandez – Lee, Ruiz, Mayulu – Barcola, Doué, Kvaratskhelia