Le Toulouse FC de Carles Martinez Novell s’incline une nouvelle fois face au PSG. Lors de la rencontre de ce samedi, les Violets ont cédé face aux Parisiens (0-1). Une défaite qui aurait pu laisser un goût amer à l’entraîneur toulousain, mais qui, au contraire, lui inspire un sentiment de satisfaction quant à la performance de ses joueurs.

Carles Martinez Novell fier de la résistance de ses joueurs face au PSG

Sur le plan statistique, le PSG a largement dominé le Toulouse FC. Cependant, sur le terrain, la prestation des Violets a été encourageante. Contrairement à la lourde défaite (0-3) du match aller au Parc des Princes, les hommes de Carles Martinez Novell ont fait preuve d’une grande discipline tactique ce week-end. Ils ont résisté aux assauts parisiens pendant toute la première période avant d’encaisser le but décisif à la 52e minute.

Malgré ce revers, les Toulousains ont montré du caractère en tentant de revenir au score à plusieurs reprises, se créant même quelques occasions franches. Malheureusement, cela n’a pas suffi pour renverser le champion en titre. Après la rencontre, Carles Martinez Novell s’est montré satisfait de l’attitude de son équipe :

Toulouse FC : Carles Martinez Novell sans regret après la défaite face au PSG

« Le sentiment que nous avons, c’est d’avoir répondu présents. Il faut accepter que le PSG est une équipe qui garde le ballon et qu’il est très difficile de le récupérer. Je pense qu’on a eu de très bonnes occasions de marquer, on a compris comment se créer des espaces et en profiter. On a eu des coups de pied arrêtés aussi, mais on n’a pas réussi à les concrétiser. Ensuite, Paris marque sur cette occasion… L’action de but aurait pu être plus belle, c’est frustrant », a déclaré l’entraîneur toulousain.

Malgré cette défaite, le Toulouse FC reste bien positionné au classement de Ligue 1. Actuellement 10e avec 27 points, le Téfécé peut toujours viser une qualification européenne en fin de saison. Avec encore plusieurs matchs à disputer, l’équipe de Carles Martinez Novell garde toutes ses chances de réaliser son rêve.