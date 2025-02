OM : Une erreur de casting pour Marseille avec cette recrue hivernale à 0€ ?

Recruté gratuitement à l’OM lors du mercato hivernal, Luiz Felipe Ramos n’a toujours pas disputé la moindre minute avec le club phocéen. Entre blessures et doutes, le défenseur italien peine à justifier l’attente placée en lui.

Luiz Felipe, une recrue déjà sur la touche à l’OM

Arrivé cet hiver en provenance d’Al-Ittihad, Luiz Felipe Ramos était censé renforcer une défense marseillaise parfois fragile. Mais depuis son arrivée, l’ancien défenseur de la Lazio n’a pas encore eu l’opportunité de fouler la pelouse sous les couleurs de l’OM. Une blessure à la cuisse l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

Alors que son retour semblait imminent, une gêne au mollet a encore finalement retardé son intégration. Pour Roberto De Zerbi, déjà privé de Leonardo Balerdi pour le prochain match face à l’AJ Auxerre, cette situation devient un véritable casse-tête.

Mercato OM : Luiz Felipe, une signature qui pose déjà problème

Luiz Felipe Ramos, bien que recruté sans indemnité de transfert, devait apporter son expérience et sa solidité à la défense de Marseille. Cependant, son absence prolongée commence à faire naître des doutes. Roberto De Zerbi, qui comptait sur lui face à l’ASSE, a expliqué la situation : « On a jugé plus juste de ne rien risquer », évoquant la gêne ressentie par le joueur en fin d’entraînement.

Avec l’absence de Leonardo Balerdi pour le prochain match, l’entraîneur marseillais devra rapidement trancher : « On verra la situation lundi ou mardi. Balerdi sera absent, il faudra trouver la bonne solution », a-t-il précisé. Dès sa présentation, Luiz Felipe avait lui-même admis ne pas être totalement prêt.

« Je me sens bien depuis septembre, mais après avoir été écarté du groupe en Arabie saoudite, j’ai continué à travailler individuellement. Il me faut encore quelques semaines pour atteindre mon meilleur niveau », avait-il confié. Une déclaration qui, aujourd’hui, inquiète les supporters marseillais. Le mercato phocéen, pourtant prometteur, pourrait-il déjà connaître un échec avec cette recrue hivernale ?

Quelle suite pour Luiz Felipe à Marseille ?

Si son potentiel est indéniable, l’Olympique de Marseille attend avec impatience de voir Luiz Felipe Ramos justifier la confiance placée en lui. Avec l’urgence défensive et les échéances à venir, Roberto De Zerbi espère pouvoir compter sur son défenseur rapidement. Mais si les blessures persistent, cette arrivée pourrait bien être perçue comme une erreur de casting lors de ce mercato d’hiver.