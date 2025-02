Stade Rennais – LOSC : Premier coup d’arrêt pour Habib Beye aux commandes du SRFC

Habib Beye, depuis son arrivée sur le banc du Stade Rennais et après deux victoires consécutives, a connu son premier revers avec le SRFC ce dimanche, lors de la défaite face au LOSC (0-2) au Roazhon Park. Retour sur ce match frustrant pour les Rennais.

Une défaite frustrante pour le Stade Rennais face à Lille

Le Stade Rennais, dirigé depuis peu par Habib Beye, a subi une défaite logique mais amère face à Lille, qui a su se montrer patient avant de prendre l’avantage. La rencontre, en clôture la 22e journée de Ligue 1, a vu les Rennais se heurter à une défense lilloise solide et un Brice Samba en grande forme.

Malgré un gros travail de pressing et de défense, les hommes de Beye ont été incapables de déstabiliser Lille, qui a ouvert le score grâce à Nabil Bentaleb, de retour après une longue absence suite à un malaise cardiaque.

Six minutes plus tard, Akpom, bien que malheureux jusque-là, a aggravé le score (0-2, 86e). Ce succès permet aux Dogues de reprendre la 5e place, tandis que Rennes, 13e, doit se réorganiser pour éviter de sombrer davantage.—

Le Stade Rennais face à ses limites : la stratégie de Habib Beye en question

La défaite face au LOSC a mis en évidence les difficultés du Stade Rennais à percer le bloc défensif des Lillois, notamment en raison de leur pressing haut et de leurs lignes bien resserrées. Habib Beye a vu son équipe perdre la maîtrise du jeu face à une formation plus robuste dans les duels et plus fluide dans la circulation de balle.

Rennes n’a pas su répondre tactiquement et a manqué de solutions offensives, hormis une tête de Lilian Brassier repoussée par le poteau. « Je pense qu’on est tombés face à une équipe plus mature d’entrée de match. Ils arrivaient à beaucoup nous faire sortir. Même si on a eu quelques situations à mieux négocier, ils ont toujours été dans une forme de contrôle que l’on n’a jamais repris », a reconnu Habib Beye.

Habib Beye face à un défi : réagir avant le Parc des Princes

Cette défaite marque un premier coup d’arrêt pour Habib Beye, dont la série de victoires s’arrête après deux matchs. L’entraîneur du SRFC doit maintenant trouver des solutions rapides pour redresser la barre. Les prochaines rencontres contre Reims et Montpellier seront décisives avant un déplacement compliqué au Parc des Princes. Rennes doit impérativement redresser la barre pour ne pas retomber dans la lutte pour le maintien.