FC Nantes : Première bonne nouvelle pour le FCN après la déroute 7-1

Le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré, reçoit une bonne nouvelle après la lourde défaite face à l’AS Monaco. Le prochain adversaire du FCN en Ligue 1 devra composer sans un cadre.

FC Nantes vs RC Lens : Deiver Machado suspendu face au FCN

Le FC Nantes a vécu un véritable calvaire sur la pelouse de l’AS Monaco samedi dernier lors de la 22e journée de Ligue 1. Les Canaris, qui avaient pourtant ouvert le score, se sont inclinés lourdement (7-1). Les hommes d’Antoine Kombouaré se sont effondrés face à la puissance offensive de leur adversaire. Sept buts encaissés, c’est un véritable naufrage pour un club qui lutte déjà pour le maintien en Ligue 1.

Mais le FC Nantes doit rapidement oublier cette défaite et se préparer pour les prochaines rencontres. Les Canaris doivent chercher à rebondir face au RC Lens. Et les nouvelles sont bonnes pour le FCN. Les Sang et Or seront privés d’un élément clé.

Deiver Machado est suspendu pour cette rencontre. Ce dimanche, lors de la réception du RC Strasbourg, le latéral colombien a écopé d’un carton rouge. Pour la deuxième fois consécutive, le RCL a donc terminé une rencontre à dix après l’expulsion de Facundo Medina lors de la 21e journée face à l’OGC Nice.

Conséquence directe de ce carton rouge, Deiver Machado sera automatiquement suspendu pour le prochain match des Sang et Or face au FC Nantes dimanche prochain. Pour le Colombien, c’est une mauvaise habitude cette saison : il s’agit déjà de sa deuxième expulsion, après celle subie en août 2024 face au Stade Brestois.

Deiver Machado avait déjà écopé d’un jaune en novembre face à l’Olympique de Marseille, ce qui avait entraîné une suspension suite à la levée d’un sursis. L’international colombien devra se montrer plus discipliné à l’avenir. Il a d’ailleurs pris ce dimanche un troisième jaune en seulement dix matchs avant son expulsion.