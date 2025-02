AS Monaco – FC Nantes : Réduit à dix, le FCN se prend une claque face à l’ASM

L’AS Monaco a infligé une correction au FC Nantes (7-1) ce samedi au stade Louis-II. Réduits à dix dès la 8e minute, les Nantais n’ont pas résisté face à l’efficacité monégasque, portée notamment par un triplé de Biereth.

AS Monaco – FC Nantes : Un départ canon pour le FCN, rapidement rapidement éteint

Le FC Nantes avait pourtant bien démarré la rencontre, en ouvrant le score dès la 4e minute grâce à Matthis Abline, servi par Moses Simon. Mais l’expulsion rapide de Nicolas Cozza à la 8e minute a changé la donne. En infériorité numérique, les Canaris ont reculé face aux offensives incessantes de l’ASM.

Monaco a égalisé juste avant la mi-temps par Biereth (44′), avant que Takumi Minamino (45′) ne donne l’avantage aux locaux sur une passe décisive de Lamine Camara. Le FC Nantes, malgré son courage, a cédé sous la pression monégasque, notamment à cause de ses erreurs défensives.

Monaco déroule après la pause, le FCN impuissant

Au retour des vestiaires, les Monégasques ont accéléré. Eliesse Ben Seghir (49′) a creusé l’écart, oubliée par une défense nantaise dépassée. Puis, Biereth a alourdi la marque avec deux nouveaux buts (54′, 64′), profitant des erreurs d’Amian et Nicolas Pallois. Antoine Kombouaré a tenté de réagir avec plusieurs changements offensifs, mais le sort du match était déjà scellé.

En face, Adi Hütter a géré son effectif, en offrant du temps de jeu à ses remplaçants tout en maintenant l’intensité. L’AS Monaco n’a pas baissé le pied. George Ilenikhena, entré à l’heure de jeu, a inscrit un doublé (81′, 90′+2), le dernier but venant d’une offrande d’Al Musrati. Ce succès cinglant permet à Monaco de grimper provisoirement sur le podium de la Ligue 1.

L’ASM en confiance, le FC Nantes en crise

Avec cette victoire éclatante, l’AS Monaco confirme son ambition européenne. Les hommes d’Adi Hütter ont affiché une maîtrise totale, symbolisée par les performances de Biereth, Ben Seghir et Ilenikhena. Côté du FC Nantes, la crise s’aggrave. Ce nouveau revers, après la défaite face à Brest, inquiète. Nantes n’a plus gagné à Monaco depuis dix ans et devra rapidement réagir pour éviter une fin de saison cauchemardesque.