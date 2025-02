Classement Ligue 1 : Un statu quo de fer en haut et dans le bas du tableau !

À l’issue de la 22e journée, le classement de Ligue 1 est resté relativement stable. Ni les premières places, occupées par le PSG et l’OM, ni les dernières, synonymes de lutte pour le maintien, n’ont subi de modifications significatives.

Classement Ligue 1 : Le PSG et l’OM toujours intouchables, le Top 6 figé

Les équipes de tête du classement de la Ligue 1 ont toutes remporté leurs matchs lors de cette journée. Le leader, le PSG, s’est imposé face à Toulouse (1-0) au Stadium, tandis que son dauphin, l’OM, a étrillé l’ASSE au Vélodrome (5-1).

L’OGC Nice a enchaîné une deuxième victoire face au Havre (1-3) en Normandie, tandis que l’AS Monaco a surclassé le FC Nantes, réduit à dix, sur un score sans appel (7-1). Le LOSC et l’OL se sont eux imposés à l’extérieur, respectivement contre Montpellier HSC (1-4) et le Stade Rennais (0-2).

Le classement du Top 6 de la Ligue 1 reste inchangé. Le Paris Saint-Germain conserve la tête, suivi de l’Olympique de Marseille. L’OGCN demeure sur le podium à la 3e place, tandis que l’ASM reste au pied du podium. Lille garde la 5e place et l’Olympique Lyonnais la 6e.

L’ASSE barragiste, le Havre et Montpellier toujours relégables

Dans le bas de tableau, la situation ne s’améliore pas pour les derniers. L’AS Saint-Etienne reste en position de barragiste, tandis que le Havre AC et Montpellier HSC sont en zone de relégation. Le FC Nantes (15e) et le Sade de Reims (16e) gardent aussi leur position respective, malgré leur défaites.

Au milieu du classement, le RC Strasbourg a réalisé une belle opération en s’imposant à Lens (0-2). Les Alsaciens ont ainsi dépassé le RC Lens et le Stade Brestois pour se hisser à la 7e place. Angers SCO a également gagné deux places grâce à sa victoire à Reims (0-1), profitant du nul entre l’AJ Auxerre et le SB29 et de la défaite de Rennes. Les Angevins sont désormais 11es, devant l’AJA (12e) et e SRFC (13e).