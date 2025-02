ASSE : Maintien de Saint-Etienne en Ligue 1, une alerte rouge est déclenchée

Au regard de la série de défaites catastrophique de l’ASSE, un observateur de la Ligue 1 a tiré la sonnette d’alarme sur la faiblesse inquiétante des Verts dans la lutte pour le maintien.

L’ASSE à la dérive : Le maintien en Ligue 1 en grand danger

L’ASSE n’a pas fait le poids face à l’OM, supérieur sur tous les plans, samedi dernier au Vélodrome. La lourde défaite (5-1) n’a surpris personne, tant les Stéphanois ont paru démunis. Incapables de rivaliser techniquement et physiquement, ils n’ont jamais semblé en mesure de renverser la vapeur.

Eirik Horneland a d’ailleurs reconnu la nette domination marseillaise, rappelant les précédentes confrontations largement perdues par l’AS Saint-Etienne, en Ligue 1 (match aller) et en coupe de France. « Nous avons été dépassés face à une équipe bien supérieure », a-t-il concédé.

L’état d’esprit, l’un des points faibles de l’AS Saint-Etienne !

Barragiste à un point du Havre AC, premier club relégable, l’ASSE vit une saison extrêmement difficile. Si l’écart de niveau avec les cadors est flagrant, les Verts doivent impérativement réagir face à des adversaires plus à leur portée, dont Angers SCO, le Havre AC et le Montpellier HSC, trois advesaires directs que Saint-Etienne affrontera entre le 22 février et le 16 mars 2025.

Avant ces rencontres capitales, Benjamin Moukandjo, consultant pour beIN Sports, a pointé du doigt l’état d’esprit des joueurs stéphanois : « Le manque de niveau peut se comprendre, mais il faut au moins voir un sursaut d’orgueil. Or, ce que je vois, c’est une équipe résignée. » L’ancien joueur de l’ASSE s’inquiète de cette situation : « Où va l’ASSE ? Tout droit vers la Ligue 2, si les choses ne changent pas. »