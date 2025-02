Ligue 1 : Avant le Classique PSG – OM, une icône de Marseille met la pression à De Zerbi

L’OM et le PSG se retrouveront le 16 mars prochain pour le second Classique de la saison. Éric Di Meco, consultant pour RMC et ancien joueur du club olympien, attend un match plein des hommes de Roberto De Zerbi face à son rival parisien.

OM : Éric Di Meco attend une revanche face au PSG

En octobre passé, à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille avait été battu par le Paris Saint-Germain (0-3). Depuis ce revers, le club phocéen a progressé dans tous les domaines et a renforcé son effectif avec quatre recrues lors du mercato hivernal.

Éric Di Meco, consultant pour RMC Sport, attend avec impatience le second acte face au club de la capitale, programmé le dimanche 16 mars (20h45, Parc des Princes), en clôture de la 26e journée. Sur les ondes de RMC, l’ancien défenseur de l’OM a été clair : il attend une prestation aboutie de l’équipe de Roberto De Zerbi face aux hommes de Luis Enrique.

« Ce n’est pas contre Saint-Étienne (victoire 5-1, 22e journée) et Angers (victoire 0-2, 21e journée) que je veux voir les progrès. Je veux les voir à Paris. Ils nous doivent une revanche. Il y avait tellement d’espoir au Vélodrome, on a été humiliés… », a déclaré Éric Di Meco, avant d’ajouter :

« il y a eu l’expulsion d’Amine Harit, mais pendant 20 minutes, on a été dominés. On aimerait ne pas avoir honte après le match de Paris. On veut voir les progrès réalisés au fil des semaines. Le résultat n’est pas le plus important, c’est la manière. Il faut montrer que les joueurs ont pris la mesure de ce match. »

Hanté par le Classique perdu au Vélodrome (0-3) le 27 octobre dernier, Éric Di Meco, ancien joueur de l’OM, attend avec impatience le match retour au Parc des Princes.