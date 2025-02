RC Strasbourg : le retour éclatant de Dilane Bakwa

Ce week-end, le RC Strasbourg a créé la surprise en s’imposant face au RC Lens (2-0), un succès marqué par le retour en force de Dilane Bakwa après une blessure. L’ailier droit français de 22 ans s’est illustré en étant doublement décisif, offrant ainsi une précieuse victoire aux Alsaciens. Après la rencontre, il a tenu à dédier sa performance à ses coéquipiers.

Dilane Bakwa, un retour décisif avec le RC Strasbourg

Auteur d’un excellent début de saison, Dilane Bakwa a été stoppé net par une blessure au genou le 19 janvier dernier. Contraint à un repos forcé, il a manqué trois rencontres de Ligue 1 avant de signer son grand retour ce week-end face au RC Lens. Remplaçant au coup d’envoi, il est entré en jeu en seconde période et a rapidement changé le cours du match.

À la 81e minute, il a ouvert le score pour Strasbourg en reprenant parfaitement une passe millimétrée de Valentín Barco. Puis, dans les derniers instants du match (90e+6), il a délivré une passe décisive à Emanuel Emegha, scellant ainsi la victoire alsacienne. Après la rencontre, Liam Rosenior, l’entraîneur du RCSA, a salué la performance du jeune ailier :

« Bakwa est un joueur mature, il a montré de très belles choses. Ses statistiques parlent pour lui, il nous avait manqué. Avec ce retour, c’est comme si nous avions recruté un nouveau joueur. » De son côté, Dilane Bakwa a tenu à remercier ses coéquipiers pour leur soutien durant sa convalescence :

« C’est grâce à l’équipe. J’ai traversé une période difficile, mais ils m’ont soutenu. On a beaucoup d’ambition, mais il faut rester humble. On prend match après match, et on donnera tout pour aller le plus loin possible. » Il a également insisté sur la cohésion du vestiaire strasbourgeois, un élément clé du succès de l’équipe cette saison :

« On a un groupe très soudé, on s’amuse et on travaille bien. On espère continuer sur cette dynamique. » Actuellement, Dilane Bakwa affiche un bilan de 3 buts et 6 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs du RC Strasbourg. Un retour en forme qui pourrait être déterminant pour la suite de la saison alsacienne.