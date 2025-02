Mercato LOSC : Jonathan David sur le départ, son successeur s’impose à Lille

Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, Jonathan David pourrait effectivement quitter Lille. La nouvelle recrue hivernale du LOSC, Chuba Akpom, marque régulièrement des buts et pourrait bien compenser son potentiel départ.

Mercato LOSC : Chuba Akpom concurrence Jonathan David à Lille

Le LOSC a frappé fort lors du mercato hivernal en s’assurant les services de Chuba Akpom. L’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam est venu renforcer l’attaque lilloise. Son arrivée à Lille intervient dans un contexte particulier, marqué par l’incertitude quant à l’avenir de Jonathan David. Le buteur canadien, en fin de contrat en juin prochain, est courtisé par les plus grands clubs européens.

Chuba Akpom dispose de toutes les qualités pour s’imposer au LOSC. En cas de départ de Jonathan David, l’Anglais pourrait bien hériter du numéro 9 et devenir le nouveau leader offensif des Dogues la saison prochaine. De son côté, Jonathan David semble de plus en plus proche d’un départ.

Newcastle United serait en pole position pour s’offrir les services du Canadien. Les Magpies, à la recherche d’un attaquant de classe mondiale, seraient prêts à mettre le paquet pour s’attacher les services du Lillois. Les dirigeants du LOSC font feu de tout bois pour conserver l’international canadien, mais ce dernier refuse de parapher un nouveau bail.

Chuba Akpom s’épanouit pleinement à Lille et a même profité de la blessure de Jonathan David pour être titulaire lors de la rencontre face au Stade Rennais. Le serial buteur anglais a inscrit le deuxième but du LOSC à la 86e minute de jeu. Il a donc trouvé le chemin des filets lors de ses deux premiers matchs de Ligue 1.

L’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam a soif de marquer des buts pour combler les attentes de ses dirigeants. « Ne jamais abandonner, c’est ma mentalité… J’ai réussi à me mettre dans de bonnes positions aujourd’hui (dimanche), on a réussi à me trouver dans de bonnes positions, et j’espère pouvoir continuer sur cette même voie dans le futur », a-t-il dit à la fin de la rencontre face au Stade Rennais.