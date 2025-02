PSG Mercato : Fabian Ruiz confirme une tendance pour son avenir

Ces derniers jours, des rumeurs ont évoqué des discussions avancées entre le PSG et Fabian Ruiz en vue d’une prolongation. Le milieu de terrain espagnol s’est prononcé sur le sujet ce mardi après-midi.

PSG Mercato : Le PSG prolonge Fabian Ruiz contre toute attente

Le Paris Saint-Germain et Fabian Ruiz sont sur le point de trouver un accord pour une prolongation de contrat, selon PSG Inside Actus sur X. Alors que le milieu espagnol a souvent été critiqué à Paris, Luis Enrique en a fait un élément clé de son projet. Le technicien espagnol l’a récemment reconnu : ne pas l’avoir sélectionné en équipe d’Espagne était une erreur.

Aujourd’hui, il compte pleinement sur lui au PSG, notamment grâce à son endurance et sa régularité. D’après Le Parisien, Ruiz affiche l’un des meilleurs ratios minutes jouées/distance parcourue de l’effectif, un atout précieux dans le système de jeu parisien. Le staff parisien apprécie son sérieux, notamment sur le plan physique. Rarement blessé, sa plus grosse indisponibilité a été une luxation de l’épaule, preuve de sa solidité.

Ces derniers mois, Fabian Ruiz a mis l’accent sur la récupération post-match, la considérant aussi importante que l’entraînement et l’alimentation. Une rigueur qui convainc encore davantage le PSG de sécuriser son avenir. Déjà sous contrat jusqu’en 2027, l’ancien joueur de Naples devrait donc prolonger son aventure parisienne, confirmant son rôle central dans le projet de Luis Enrique.

Fabian Ruiz ouvre la porte à une prolongation

Au même titre que Vitinha, João Neves et Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz jouit de la confiance de Luis Enrique, qui s’appuie beaucoup sur les services de son compatriote espagnol. Le milieu de terrain du PSG, dont le contrat expire le 30 juin 2027, a brièvement évoqué ce sujet en conférence de presse ce mardi.

Lié contractuellement au PSG encore pour deux ans, le joueur de 28 ans a été invité à s’exprimer sur son avenir au Paris Saint-Germain, alors que Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi ont tous récemment prolongé leurs contrats jusqu’en 2029 et que le dossier Gianluigi Donnarumma figure sur la table des dirigeants du club de la capitale. À la veille du barrage retour de Ligue des Champions contre le Stade Brestois, il a reconnu être heureux avec ses proches à Paris.

« Ma prolongation de contrat ? J’ai encore deux années, je suis très content ici et dans cette ville. On se sent bien avec ma famille, mais je ne vais pas aborder ce thème pour l’instant », a déclaré l’ancien partenaire de Kylian Mbappé dans des propos relayés par RMC Sport.