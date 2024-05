Alerte PSG : Luis Enrique a identifié le successeur idéal de Mbappé

Sauf énorme surprise, Kylian Mbappé va quitter le PSG cet été. Pour la saison prochaine, Luis Enrique aurait d’ores et déjà identifié son successeur idéal pour renforcer son attaque.

Luis Enrique a une priorité pour remplacer Mbappé au PSG

D’après les dernières informations relayées par RMC Sport, Khvicha Kvaratskhelia serait la nouvelle priorité du Paris Saint-Germain pour remplacer Kylian Mbappé la saison prochaine. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027 avec le SSC Naples, l’ailier de 23 ans ferait ainsi partie des joueurs qui pourraient faire l’objet d’une proposition du PSG lors du mercato estival à venir. D’ailleurs, les dirigeants parisiens auraient déjà échangé avec l’ancien partenaire de Fabian Ruiz et que la discussion aurait été positive.

« Luis Enrique a une priorité pour remplacer l’attaquant parisien : Khvicha Kvaratskhelia. Des discussions ont déjà eu lieu ces dernières semaines entre l’entourage du joueur de Naples et les dirigeants du club de la capitale qui se sont rendus en Italie. Les échanges ont été positifs et le Géorgien de 23 ans s’est montré enthousiaste », explique le média sportif, qui précise que « néanmoins, pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé, ni entre le PSG et le joueur, ni avec le Napoli.

Rien ne dit d’ailleurs que le club napolitain serait disposé à laisser partir Khvicha Kvaratskhelia. » Cependant, le Paris Saint-Germain aurait prévu de passer effectivement à l’offensive dans ce dossier.

Le PSG prépare son offensive pour Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia (SSC Napoli) schaut waehrend des Spiels der Serie A TIM zwischen SSC Napoli vs Hellas Verona, Diego Armando Maradona Stadion am 04. February 2024 in Naples, Italien. (Foto von Matteo Ciambelli / DeFodi Images) Khvicha Kvaratskhelia (SSC Napoli) looks on during the Serie A TIM match between SSC Napoli vs Hellas Verona at Diego Armando Maradona Stadium on February 4, 2024 in Naples, Italy. (Photo by Matteo Ciambelli / DeFodi Images) – Photo by Icon Sport

En effet, La Gazzetta dello Sport assure que le Paris Saint-Germain serait prêt à tenter sa chance pour recruter Khvicha Kvaratskhelia cet été, mais la direction du Napoli réclamerait 130 millions d’euros et espère même surtout convaincre son joueur de prolonger. Aurelio De Laurentiis aimerait à tout prix garder sa star géorgienne en essayant de satisfaire les demandes de son entourage.

L’offre du président napolitain serait de 4 millions d’euros, mais le clan Kvaratskhelia en demanderait 5 millions d’euros. Alors que le coéquipier de Victor Osimhen aimerait aller à l’Euro en ayant connaissance de son avenir, le Paris SG pourrait formuler son offre dès la fin de la saison. Affaire à suivre donc…