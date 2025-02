Toulouse FC : Carles Martinez Novell déplore le manque de réalisme offensif de son équipe

Depuis six matchs, le Toulouse FC peine à trouver le chemin des filets, ce qui l’empêche de renouer avec la victoire en Ligue 1. Interrogé à ce sujet, l’entraîneur Carles Martinez Novell a reconnu les difficultés offensives de son équipe.

Carles Martinez Novell : « Il faut retrouver notre instinct de tueur »

La dernière victoire du Téfécé en Ligue 1 remonte au 5 janvier 2025 face au RC Lens. Depuis, le club traverse une période difficile avec un bilan de trois défaites et trois matchs nuls. Cette série négative a entraîné une chute au classement, Toulouse occupant désormais la 10ᵉ place avec 27 points.

Pour de nombreux observateurs, ce passage à vide s’explique par un manque d’efficacité devant le but. Après la défaite (0-1) face au PSG, Carles Martinez Novell a reconnu ce problème tout en défendant son équipe :

Photo : Carles Martínez Novell

« Je veux rappeler qu’on avait réussi à marquer deux fois contre Auxerre. Ce n’est pas comme si nous étions incapables de marquer. Mais dans ce type de match, il faut être beaucoup plus efficace pour espérer un résultat positif. Nous avons eu des occasions, mais nous n’avons pas su les concrétiser. On savait que les opportunités seraient rares face au PSG, et il fallait absolument les saisir. Ce ne fut pas le cas. Il faut retrouver notre instinct de tueur dans les deux surfaces. »

Sur les six dernières rencontres, le Toulouse FC a inscrit cinq buts et en a encaissé huit. Cette inefficacité offensive pourrait être en partie due à l’absence de Joshua King, blessé depuis plusieurs semaines. Les autres joueurs offensifs devront se montrer plus pragmatiques pour redresser la situation.