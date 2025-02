ASSE – Angers SCO : Le match de la peur pour Saint-Etienne, un mauvais présage en vue !

L’ASSE affronte Angers SCO ce samedi dans un match crucial pour Saint-Etienne. L’arbitre désigné, Bastien Dechepy, ne semble pas porter chance aux deux équipes, ce qui ajoute une dose d’incertitude à cette rencontre qui s’annonce déjà tendue.

Un arbitre qui ne réussit ni à l’ASSE ni à Angers SCO au sifflet

Bastien Dechepy, l’arbitre central de ce match entre l’ASSE et Angers SCO, n’a pas laissé de bons souvenirs aux deux clubs. Pour l’AS Saint-Étienne, ses deux précédentes interventions en Ligue 1 ont été synonymes de défaites : un 2-0 concédé face au RC Lens et un cinglant 1-4 à domicile face à l’AS Monaco.

Du côté d’Angers SCO, le constat est tout aussi sombre : les Angevins ont perdu leurs trois derniers matchs arbitrés par Dechepy. Une statistique qui ne rassure personne à l’approche de cette confrontation. Pour les Verts, ce match est un véritable enjeu de survie. Actuellement barragiste, l’AS Saint-Étienne doit impérativement engranger des points pour éviter de se faire rattraper par Le Havre et Montpellier.

Les prochaines semaines s’annoncent décisives, avec des rencontres face à des adversaires à leur portée, comme Angers SCO, mais aussi des défis plus complexes contre l’OGC Nice, Le Havre et Montpellier. Une défaite samedi pourrait plonger le club dans une crise encore plus profonde.

Saint-Etienne face à un adversaire en quête de rédemption

De son côté, Angers SCO n’est pas en meilleure posture. Les Angevins, qui ont également subi les foudres de l’arbitrage de Dechepy, cherchent à se relancer après une série de mauvais résultats. Ce match représente une opportunité pour eux de reprendre confiance et de s’éloigner de la zone de relégation. Cependant, face à une ASSE déterminée à se sauver, la tâche s’annonce ardue.

Le stade Geoffroy-Guichard, connu pour son ambiance électrique, sera le théâtre d’une rencontre pleine d’enjeux. Avec un arbitre qui ne réussit ni à l’ASSE ni à Angers SCO, les deux équipes devront compter sur leur mental et leur détermination pour espérer sortir vainqueurs de ce duel.