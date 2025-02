ASSE : Confrontations directes avec Angers, le SCO fragile à Saint-Etienne !

Une bonne nouvelle est tombée en faveur de l’ASSE avant la confrontation directe avec Angers SCO, samedi (19h) au stade Geoffroy-Guichard.

L’ASSE en crise reçoit Angers en pleine forme, avantage au SCO

Après sa lourde défaite face à l’OM au Vélodrome, samedi, l’ASSE va tenter de se relancer face au Angers SCO, un concurrent direct dans la course au maintien en Ligue 1. Les Stéphanois, 16es avec 18 points, sont dans une position délicate par rapport aux Angevins, qui sont 11es au classement avec 26 points. De plus, l’AS Saint-Etienne s’était inclinée (4-2) face au Angers SCO lors du match aller.

Et ce n’est pas tout ! Alors que le SCO a remporté deux de ses trois derniers matchs, les Verts sont sur une série de six matchs sans victoire, dont trois défaites consécutives. L’ASSE, actuellement barragiste, ne part donc pas favorite face à Angers SCO, qui est classé un peu plus haut avec huit points d’avance.

ASSE-SCO : Geoffroy-Guichard, une forteresse imprenable pour Angers depuis 53 ans !

Néanmoins, une lueur d’espoir existe pour l’équipe stéphanoise. Elle ne s’est jamais inclinée à Geoffroy-Guichard face à son homologue angevine depuis 53 ans, comme le rappelle le site Poteaux Carrés. En 31 confrontations, l’AS Saint-Etienne s’est imposée à 17 reprises, et les deux équipes se sont neutralisées 14 fois.

Ce serait donc la fin d’une longue série si l’équipe d’Eirik Horneland venait à s’incliner devant celle d’Alexandre Dujeux, lors de la 23e journée de Ligue 1. Mais pas seulement ! L’ASSE verrait également un adversaire direct dans la lutte pour le maintien prendre ses distances avec elle.