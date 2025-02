Mercato PSG : Entre Gianluigi Donnarumma et le Paris SG, le divorce se précise

L’avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG est incertain. Le Paris SG et le gardien de but italien n’ont pas encore trouvé un accord pour une prolongation de son contrat.

Le gardien de but du PSG, Gianluigi Donnarumma, a retrouvé une dynamique positive sur le terrain et a conservé sa place de titulaire indiscutable malgré la rude concurrence de Matvey Safonov.

Depuis quelques mois, les discussions vont bon train concernant l’avenir du gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain. Les premières rumeurs évoquaient une prolongation imminente de contrat avec le PSG, avant de laisser place, en début d’année 2025, à des informations annonçant son départ possible. Plus récemment, RMC Sport affirmait de nouveau que les deux camps étaient proches de trouver un accord.

Cependant, à quelques heures du match de Ligue des champions contre le Stade Brestois, le journaliste José Barroso fait le point sur ce dossier et indique que la situation reste floue. Gianluigi Donnarumma veut prolonger son contrat, mais demande une augmentation de son salaire.

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi et son directeur sportif, Luis Campos exigent une baisse des prétentions salariales du joueur. L’international italien touche actuellement 10 millions d’euros par an. Pour lui mettre la pression, les dirigeants du Paris SG ont bouclé la signature du gardien de but italien, Renato Marin en provenance de l’AS Rome.

Si Gianluigi Donnarumma n’accepte pas les exigences des Parisiens, il pourrait faire ses valises. Sa valeur marchande est estimée à 40 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Plusieurs prétendants se positionnent pour l’accueillir. Selon les informations de Todofichajes, l’Inter Milan, Liverpool, le Bayern Munich et Manchester City seraient prêts à foncer pour recruter Gianluigi Donnarumma.