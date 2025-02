Mercato PSG : Étonnante révélation sur la signature de Désiré Doué au Paris SG

Le transfert de Désiré Doué au PSG a été marqué par une condition particulière imposée par sa famille. Avant de rejoindre le club parisien, la famille Doué avait déjà posé une exigence similaire lors de son intégration au centre de formation du Stade Rennais.

PSG : Désiré Doué et une famille aux exigences précises

Lors de son passage au Stade Rennais, la famille de Désiré Doué avait insisté pour que son frère aîné, Guéla Doué, soit également pris en compte dans les négociations. C’est ce qu’a révélé Landry Chauvin, ancien directeur sportif du centre de formation rennais, dans une interview pour Ouest-France.

« La particularité de la famille Doué, c’est qu’il y avait toujours un ordre à respecter. Nous, au départ, on voulait surtout Désiré, mais on a reçu une fin de non-recevoir des parents qui nous ont dit : « Vous vous occupez d’abord de Guéla. » La famille n’a jamais bougé d’un iota », a-t-il fait savoir.

Un transfert record vers le PSG pour Désiré Doué

À l’été 2024, Désiré Doué a quitté le Stade Rennais pour s’engager avec le Paris Saint-Germain. Le montant du transfert est estimé à 50 millions d’euros, et pourrait atteindre 60 millions avec les bonus, ce qui en fait l’une des ventes les plus importantes de l’histoire du club breton.

Ce transfert a également été marqué par la concurrence du Bayern Munich, qui était également intéressé par le jeune talent français. Cependant, Doué a choisi de rejoindre le PSG, où il a signé un contrat jusqu’en 2029.

Des débuts prometteurs sous le maillot du Paris SG

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Désiré Doué a rapidement trouvé sa place au sein de l’effectif dirigé par Luis Enrique. Il a marqué son premier but en Ligue des Champions le 10 décembre 2024 lors d’une victoire 3-0 contre le RB Salzbourg. Il compte également une passe décisive dans la coupe européenne.

En Ligue 1, Désiré Doué a inscrit un but avec 4 passes décisives. Son intégration réussie témoigne de son talent et de sa détermination à s’imposer au plus haut niveau. « Dès l’école de foot, on sentait un potentiel technique immense, bien au-dessus. Ça a toujours été un joueur créatif », a témoigné Landry Chauvin à propos de Désiré Doué.