OM : L’incroyable histoire derrière le déclic de la saison de Marseille

L’OM vit une saison exceptionnelle, porté par un collectif soudé et un Roberto De Zerbi inspirant. Mais derrière cette réussite se cache une anecdote surprenante, révélée par Geronimo Rulli, qui a changé la dynamique du groupe.

OM : Le stage de Mallemort, le tournant inattendu pour Marseille

Tout a basculé après la victoire contre le RC Lens. Alors que les joueurs s’attendaient à un jour de repos bien mérité, Roberto De Zerbi a surpris tout le monde en annonçant un stage de trois jours à Mallemort. Un choix audacieux, mais qui s’est révélé être une véritable étincelle pour l’équipe.

« Quand nous avons battu Lens, nous étions tous heureux, pensant que De Zerbi allait nous donner un jour de congé de plus, ce n’était pas le cas. Il nous a dit que nous allions directement à Mallemort pour trois jours », a révélé Geronimo Rulli, gardien de but de l’Olympique de Marseille, dans une interview accordée à La Nacion.

5 heures du matin : L’épreuve qui a tout changé

Imaginez : des séances d’entraînement à l’aube, dès 5 heures du matin, dans le calme de la campagne provençale. Geronimo Rulli, interrogé par La Nacion, a confié : « Je n’ai jamais rien vécu de tel dans ma carrière ! Ce voyage nous a réunis en tant qu’équipe et nous a permis de mieux nous connaître ». Ces moments intenses, loin des projecteurs, ont forgé une cohésion unique au sein du groupe de l’OM.

Ce stage a non seulement renforcé les liens entre les joueurs, mais a aussi instauré une confiance mutuelle essentielle pour performer. La bonne ambiance qui règne désormais dans le vestiaire se ressent sur le terrain, où l’OM enchaîne les performances solides. Les joueurs, plus unis que jamais, semblent prêts à tout pour atteindre leur objectif : le retour en Ligue des Champions.

De Zerbi, l’architecte d’un collectif inarrêtable

Roberto De Zerbi, avec ses méthodes parfois atypiques, a su redonner vie à un Olympique de Marseille en quête d’équilibre. Son approche, alliant rigueur et humanité, a permis au groupe de grandir et de se dépasser. Aujourd’hui, l’OM incarne une équipe soudée, ambitieuse et déterminée, prête à écrire une nouvelle page de son histoire.

Grâce à ce stage de Mallemort, devenu légendaire dans le vestiaire marseillais, Marseille a trouvé son déclic. Une histoire folle qui pourrait bien être le point de départ d’une saison mémorable.