Stade Brestois : la réaction glaciale d’Éric Roy après la lourde défaite 0-7 face au PSG

L’aventure en Ligue des Champions s’arrête brutalement pour le Stade Brestois après une véritable humiliation face au PSG (0-7). Cette lourde défaite marque la fin du parcours européen des Ty Zefs, et l’entraîneur Éric Roy n’a pas caché sa déception en conférence de presse d’après-match.

Éric Roy : « La déception est liée au score »

Après une phase de groupes impressionnante, le Stade Brestois a été sévèrement puni lors des barrages. Sur l’ensemble des deux matchs, le PSG s’est imposé 10-0, infligeant une correction aux hommes d’Éric Roy. Lors du match retour au Parc des Princes, les Parisiens ont surclassé leur adversaire, transformant la rencontre en démonstration.

Pour l’entraîneur brestois de 58 ans, le score est une véritable claque, même s’il tente d’en tirer du positif : « On espérait forcément un meilleur résultat pour accrocher cette équipe du PSG. La déception est liée au score, qui fait mal, mais je préfère retenir l’attitude. J’avais la conviction qu’avec ce onze, on pouvait rivaliser davantage ce soir. Les joueurs ont donné le maximum, mais nous sommes une nouvelle fois tombés sur une très grande équipe du Paris Saint-Germain », a déclaré Éric Roy.

⌚️| 𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 | La barre était encore une fois trop haute pour nos Ty-Zefs qui s'inclinent lourdement face au Paris Saint-Germain sur ce match retour.

Cela n'enlève en rien les émotions que nous avons vécues pendant toute cette épopée européenne. Encore une fois… pic.twitter.com/UyJFwURDER — Stade Brestois 29 (@SB29) February 19, 2025

Pas de regrets pour le Stade Brestois

Malgré cette élimination brutale, Éric Roy et son équipe restent fiers de leur parcours. Pour une première participation en Ligue des Champions, atteindre les barrages est une réussite : « Cela fait partie du sport de haut niveau. Ce que nous avons vécu dans cette compétition a été unique, notamment grâce aux supporters. Il va falloir réaliser de belles performances d’ici la fin de saison pour retrouver ces émotions européennes. Nous avons bien représenté la France et donné beaucoup d’espoirs. »

Objectif Ligue 1 et Coupe de France

Désormais, le Stade Brestois tourne la page européenne et se concentre sur ses objectifs nationaux. La priorité est de bien figurer en Ligue 1 et d’aller le plus loin possible en Coupe de France : « Nous voulons continuer à progresser en championnat, et cela passera par de bons résultats. Dès ce week-end à Strasbourg, puis mercredi en quart de finale de Coupe de France face à Dunkerque, une équipe dangereuse qui a déjà éliminé des formations de Ligue 1 », a conclu Éric Roy.