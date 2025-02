OL : Coulisses explosives des négociations des Droits TV, Aulas et Textor taclés par Caillot

Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, aurait dit ses quatre vérités au président de l’OL, John Textor, et à son prédécesseur Jean-Michel Aulas, au sujet de l’attribution des droits TV de la Ligue 1 et sur leur gestion.

OL : Textor milite pour un chaîne propre à la LFP et en veut à Al Khelaïfi

Le président de l’OL, John Textor, et l’ancien propriétaire du club rhodanien, Jean-Michel Aulas, ont été pointés du doigt par Jean-Pierre Caillot, président du conseil d’administration du Stade de Reims et trésorier du syndicat des clubs de Ligue 1, Première Ligue.

Selon les révélations de L’Équipe sur les coulisses de la cession des droits de diffusion de la Ligue 1 à DAZN et beIN Sports, le dirigeant rémois était en désaccord avec Jean-Michel Aulas, qui n’était pas favorable à Canal+.

Il s’étonne donc pas que John Textor, le nouveau patron de l’Olympique Lyonnais, se plaigne de l’accord conclu avec ces diffuseurs. En effet, l’homme d’affaires américain milite pour la création d’une chaîne de télévision propre à la LFP pour diffuser la Ligue 1. Il s’oppose fermement à Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, qui tire profit du contrat avec la chaîne qatarie, selon lui.

« Sincèrement, nous sommes pressés par le temps. Ce n’est ni le lieu ni le moment pour que tu nous fasses une leçon de stratégie d’entreprise qui a fonctionné dans ton club. J’en suis ravi pour toi. J’espère que ce sera le cas avec l’Olympique Lyonnais », a martelé Jean-Pierre Caillot à John Textor, lors de la réunion du 14 juilet 2024, selon le quotidien sportif.

Crise des droits TV : Caillot accuse l’OL et Aulas d’avoir « tué Canal+ »

Après voir critiqué la gestion de son homologue de Lyon, le président du Conseil d’administration du Stade de Reims n’a pas manqué de rappeler les décisions prises par l’ancien président de l’OL, dont les conséquences pèsent aujourd’hui sur le club lyonnais et ses nouveaux responsables.

« Je le répète, et toi (Textor, ndlr), tu fais partie de l’héritage, tu récupères les problèmes d’un homme qui s’appelait Jean-Michel Aulas, avant toi, et qui a expliqué à tout le monde que le plus beau jour du football français, c’est quand on a tué Canal + ! », aurait-il martelé.