Mercato PSG : Le sale coup de l’Arabie Saoudite à Nasser Al-Khelaïfi et au Paris SG

Alors que le PSG voyait en Jhon Duran une recrue idéale pour l’avenir, le Colombien d’Aston Villa serait en route pour Al-Nassr, en Arabie Saoudite. Un retournement de situation qui aurait frustré les plans de Nasser Al-Khelaïfi pour renforcer l’attaque du Paris SG.

Mercato PSG : Jhon Duran, le rêve avorté de Nasser Al-Khelaïfi ?

Auteur de 7 buts cette saison en Premier League, Jhon Duran est l’une des révélations du championnat anglais avec Aston Villa. À seulement 21 ans, le Colombien impressionne par sa puissance physique, son aisance technique et son efficacité devant le but. Ces qualités n’ont pas échappé au PSG, qui voyait en lui un renfort stratégique pour l’été 2025.

Selon L’Équipe, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, en personne avait manifesté un intérêt particulier pour Duran, espérant l’intégrer dans un projet de long terme avec des stars émergentes. Cependant, malgré cet intérêt, Aston Villa avait fermé la porte à un départ en janvier, souhaitant conserver son joyau jusqu’à la fin de la saison.

L’ombre d’Al-Nassr plane sur le Paris SG

Mais alors que le PSG semblait confiant pour entamer des négociations cet été, une offre venue d’Arabie Saoudite a bouleversé la donne. Al-Nassr, club phare de la Saudi Pro League où évolue Cristiano Ronaldo, aurait formulé une proposition difficile à refuser pour le joueur et son club.

Selon les informations disponibles, Jhon Duran serait déjà tombé d’accord avec Al-Nassr sur les termes d’un contrat extrêmement lucratif. Il ne resterait plus qu’aux deux clubs à finaliser l’accord, avec une somme qui pourrait dépasser les 70 millions d’euros. Une offre bien au-delà de ce que le PSG était prêt à aligner dans un marché de plus en plus disputé.

L’Arabie Saoudite, rival de l’Europe sur le mercato

Ce transfert potentiel met en lumière la stratégie agressive des clubs saoudiens, qui multiplient les recrutements de stars pour rivaliser avec les grands d’Europe. Pour le Paris Saint-Germain, cette manœuvre représente un coup dur, d’autant plus que Jhon Duran symbolisait un futur prometteur pour l’attaque parisienne.

Nasser Al-Khelaïfi et le Paris Saint-Germain devront désormais se tourner vers d’autres options pour renforcer leur effectif à long terme. Ce feuilleton rappelle aussi que l’Arabie Saoudite devient un acteur incontournable du football mondial, capable de concurrencer les grands clubs européens sur le marché des transferts.

En attendant l’officialisation du transfert, une chose est sûre : le départ imminent de Jhon Duran pour Al-Nassr marque un tournant dans la guerre économique qui agite le monde du football.