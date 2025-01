OL : Une ancienne gloire de l’Olympique Lyonnais critique la gestion de Textor

Ancien capitaine de l’OL, où il a passé 17 ans (de 2000 à 2017), Maxime Gonalons est préoccupé par la situation sportive et financière du club rhodanien. Il s’inquiète notamment pour le projet de John Textor, basé sur la multipropriété.

L’Olympique Lyonnais sous sanctions de la DNCG

Depuis la saison dernière, l’OL est dans le collimateur de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Cette saison, l’étau s’est resserré davantage sur le club rhodanien. Après l’audition de ses dirigeants devant la commission de contrôle de la Ligue de football professionnel (LFP), l’Olympique Lyonnais a été sanctionné.

Le club de John Textor est interdit de recrutement et soumis à un encadrement de sa masse salariale. Plus grave, l’OL est menacé d’une relégation administrative en Ligue 2 à titre conservatoire. Selon les informations de L’Équipe, le dirigeant américain doit combler un déficit financier de près de 200 millions d’euros d’ici l’été prochain.

John Textor tente de regler le déficit

John Textor met actuellement tout en œuvre pour sortir le club de cette situation précaire. Pour l’instant, il procède à un dégraissage de l’effectif lyonnais afin de réduire la masse salariale. Huit joueurs ont déjà quitté Lyon cet hiver et d’autres départs sont prévus.

Le patron d’Eagle Football vise un transfert important pour renflouer les caisses du club. Rayan Cherki, Malick Fofana, Ernest Nuamah ou Georges Mikautadze pourraient être vendus avant la fermeture du mercato.

Gonalons tire la sonnette d’alarme : « L’OL ? ça me fait peur »

Suivant de près la situation délicate de l’Olympique Lyonnais, Maxime Gonalons ne cache pas son inquiétude. « On ne comprend plus grand-chose. Nous sommes nombreux à ne pas savoir quelle direction prend le club. Je suis inquiet », a-t-il confié à But Football Club.

L’ancienne gloire de l’OL estime que l’homme d’affaires américain ne favorise pas la stabilité à la tête du staff technique.

« Je trouve que le président (John Textor) a une fâcheuse tendance à licencier les entraîneurs. […] Et dans sa communication, il y va fort. Je ne le connais pas personnellement, mais de ce que je vois, de ce que j’entends et de ce qu’on me dit, il n’y a pas de quoi être serein. Dans les performances de l’équipe, on sent que quelque chose ne va pas et que l’environnement pèse », a fait remarquer Maxime Gonalons.