OM : Pablo Longoria met la pression sur un défenseur !

Le président de l’OM a fait passer un message clair à Amir Murillo. Pablo Longoria compte prolonger son contrat, mais il attend encore plus du défenseur panaméen.

OM : Pablo Longoria attend une meilleure progression d’Amir Murillo

L’Olympique de Marseille est sur le point de prolonger le contrat d’Amir Murillo, signe de la satisfaction du club envers ses performances. Arrivé en 2023 à l’OM, le latéral droit panaméen a connu une progression fulgurante, devenant un élément indispensable de l’équipe avec 23 rencontres disputées cette saison .

Cette prolongation, au-delà de récompenser ses efforts sur le terrain, est une manière pour l’OM de lui signifier sa confiance et de l’inciter à viser toujours plus haut. Ses qualités sont reconnues, mais le potentiel de progression est encore considérable. Ainsi, selon La Provence, le club présidé par Pablo Longoria souhaite le voir franchir un nouveau palier et devenir un véritable leader de la défense.

Les dirigeants marseillais sont conscients de son potentiel et ne veulent pas qu’il se fixe des limites. Cette prolongation imminente est donc un pari sur l’avenir, avec l’espoir qu’Amir Murillo continuera à progresser et à s’imposer comme un joueur majeur de l’équipe de Roberto De Zerbi.