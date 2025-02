RC Lens : Mathew Ryan de retour au RCL !

Bonne nouvelle pour Mathew Ryan au RC Lens. Le gardien de but du RCL a repris l’entraînement collectif après sa blessure et pourrait disputer la rencontre face au FC Nantes.

RC Lens : Mathew Ryan reprend l’entraînement au RCL, le point sur son état !

Le technicien du RC Lens, Will Still, obtient un renfort de taille avant la rencontre face au FC Nantes en Ligue 1. Victime d’une blessure à la hanche début février, le gardien de but du RCL, Mathew Ryan, a fait son retour à l’entraînement collectif ce vendredi matin. Une excellente nouvelle pour les Sang et Or.

Recruté lors du mercato hivernal pour pallier le départ de Brice Samba, Mathew Ryan a vu son élan stoppé net après seulement deux rencontres sous ses nouvelles couleurs. Une douleur à la hanche l’a contraint à l’infirmerie.

L’international australien a manqué les deux derniers matchs du Racing Club de Lens. Cette blessure avait de quoi inquiéter, d’autant plus que Mathew Ryan avait déjà traîné ce pépin physique il y a quelques années. Mais l’Australien s’est rapidement rétabli et va bientôt reprendre sa place au RC Lens.

Selon les informations de Lensois.com, Mathew Ryan a bel et bien repris l’entraînement collectif avec le groupe professionnel. On ignore pour le moment s’il effectuera son retour dans les buts lensois dès ce dimanche face au FC Nantes.