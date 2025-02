RC Lens : Will Still s’offre un triste record sur le banc du RCL

Depuis le début de la saison, l’entraîneur du RC Lens, Will Still, se distingue par un nombre record de sanctions en Ligue 1. Avec un total de cinq cartons, il est devenu le technicien le plus sanctionné du championnat français cette saison.

RC Lens : Un palmarès de sanctions inédit pour Will Still

Il n’y a pas que sur le terrain que le RC Lens est en difficulté ces dernières semaines. Sur le banc de touche, ce n’est pas non plus la grande sérénité et s’il y a quelqu’un qui illustre à suffisance ce mal être, c’est bien Will Still. L’entraîneur des Sang et Or traîne avec lui une donnée accablante. Les statistiques sont révélatrices : Will Still a reçu quatre cartons jaunes lors des rencontres contre l’AS Monaco, l’OGC Nice, le PSG et le RC Strasbourg.

Après son troisième avertissement face au Paris Saint-Germain, il a été suspendu pour un match en raison de l’accumulation de cartons jaunes. De plus, lors du déplacement à Montpellier, il a écopé d’un carton rouge, portant son total à cinq cartons pour la saison en cours. Sur les cinq dernières années, Will Still a accumulé deux cartons rouges et dix cartons jaunes, soit douze sanctions en un peu plus de 25 mois passés sur les bancs de Ligue 1.

Une indiscipline qui s’étend au staff du RCL

L’indiscipline ne se limite pas à l’entraîneur principal. Nicolas Still, frère et adjoint de Will, a été exclu à deux reprises cette saison, notamment lors du barrage retour de Ligue Conférence contre le Panathinaïkos et lors du match de championnat contre Strasbourg.

Vincent Lannoy, le préparateur physique, a également été expulsé lors de la rencontre face à Toulouse. Cette accumulation de sanctions au sein du staff technique soulève des questions sur l’atmosphère et la discipline qui règne au sein du club lensois.

Le RC Lens parmi les équipes les plus sanctionnées

Cette tendance à l’indiscipline se reflète également dans les statistiques globales de l’équipe entraînée par Will Still. Le Racing Club de Lens est actuellement la deuxième équipe la plus sanctionnée de Ligue 1, avec un total de 55 cartons jaunes et cinq cartons rouges depuis le début de la saison.

Seul Montpellier affiche un bilan plus lourd en termes de sanctions. Cette situation préoccupante pourrait inciter le club à adopter des mesures pour améliorer la discipline sur et en dehors du terrain, afin d’éviter que ces sanctions n’affectent les performances et les résultats de l’équipe.