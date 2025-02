Mercato OL : Une star de l’Olympique Lyonnais brise le silence sur son avenir

Une des stars de l’OL était annoncée parmi les joueurs sur le départ pendant le mercato hivernal. Finalement resté à Olympique Lyonnais, il révèle les coulisses de son mercato agité et annonce la couleur sur son avenir à Lyon.

OL : Un mercato d’hiver très mouvementé àLyon !

Afin de réduire sa masse salariale, l’OL a dû se séparer de plusieurs joueurs cet hiver. Au total, neuf joueurs ont quitté le club rhodanien.

Outre les prêts avec option d’achat, notamment celui de Saïd Benrahma, l’Olympique Lyonnais a engrangé un peu plus de 38 millions d’euros grâce aux transferts effectués. Le club rhodanien a également réalisé des économies sur les salaires d’Anthony Lopes et Wilfried Zaha, qui ont été libérés de leurs contrats et sont partis libres.

Cependant, John Textor a repoussé des offres pour d’autres joueurs plus importants et mieux valorisés sur le marché des transferts, tels que Rayan Cherki, Ernest Nuamah et Georges Mikautadze.

Mercato : Matic dément les rumeurs de départ et affiche sa fidélité à l’Olympique Lyonnais

Quant à Nemanja Matic, il était dans le viseur de Côme en Italie. Son éventuel départ de l’OL vers la Serie A a alimenté les rumeurs du mercato lyonnais cet hiver.

Dans un entretien accordé au quotidien Le Progrès, l’imposant milieu de terrain (1,94 m) a démenti la rumeur selon laquelle il aurait eu l’intention de quitter l’Olympique Lyonnais, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2026.

« Il m’est revenu que je voulais m’en aller de l’OL. Comme vous le voyez, je suis toujours là et toujours motivé à faire de mon mieux pour aider mon équipe », a déclaré l’expérimenté joueur de 36 ans.

Nemanja Matic, le roc du milieu de terrain de l’OL

Pilier de l’équipe de Pierre Sage dans l’entrejeu, Nemanja Matic bénéficie également de la confiance du nouvel entraîneur Paulo Fonseca. En 26 matchs disputés avec l’OL cette saison, toutes compétitions confondues, il a été titulaire à 22 reprises.

Grâce à son expérience du haut niveau, l’ancien joueur de Chelsea, du Benfica, de Manchester United et de l’AS Rome est un leader et un cadre de l’équipe des Gones.