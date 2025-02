Mercato : L’OM signe une nouvel attaquant (Officiel) !

À la veille du match contre Auxerre, l’OM vient de sécuriser l’avenir d’un jeune attaquant. Keyliane Abdallah a signé son premier contrat professionnel avec le club phocéen.

C’est un jour mémorable pour Keyliane Abdallah, pur produit du centre de formation de l’Olympique de Marseille. Le jeune attaquant a paraphé son premier contrat professionnel avec son club formateur, le liant désormais au club phocéen jusqu’en juin 2028. Arrivé à Marseille en provenance de La Tamponnaise (Île de la Réunion) en juillet 2021, Keyliane Abdallah a rapidement gravi les échelons au sein des équipes de jeunes de l’OM.

Ses performances remarquables ont notamment permis à son équipe de remporter le championnat de France U17 en 2022-2023, avec un doublé du jeune attaquant en finale. La saison suivante, il a récidivé en contribuant à la victoire de l’OM en Coupe Gambardella face à l’AS Nancy Lorraine, marquant une nouvelle fois en finale. Ses prestations remarquées lui ont ouvert les portes du groupe professionnel.

Le jeune Mahorais a même disputé ses deux premiers matchs avec l’équipe première de l’OM, respectivement contre le Toulouse FC et le Stade Brestois 29. Aujourd’hui, Keyliane Abdallah voit son travail acharné et son talent récompensés avec la signature de son premier contrat professionnel. Une étape importante dans sa carrière, qui lui permettra de poursuivre sa progression au sein de son club de cœur et de viser toujours plus haut.

L’Olympique de Marseille peut être fier de voir un jeune joueur issu de son centre de formation franchir cette étape. Keyliane Abdallah représente l’avenir du club et incarne parfaitement les valeurs de l’OM : travail, passion et détermination.