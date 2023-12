Après une longue semaine de vacances, l’OM a repris le chemin de l’entraînement avec de belles surprises dans le groupe de Gennaro Gattuso.

OM : 20 000 supporters au Vélodrome pour la reprise de l’entraînement

L’heure de la reprise a sonné pour les Marseillais, qui restent sur une série de quatre victoires et un nul lors de leurs cinq derniers matchs de Championnat. Ils ont à cœur de poursuivre sur cette dynamique positive. Pour cela, Samuel Gigot et ses coéquipiers devront être dans une forme physique optimale pour bien aborder la seconde part de saison.

Ainsi, ce vendredi 29 décembre, l'Olympique de Marseille a repris l'entraînement au Stade Vélodrome sous la direction de l'entraîneur Gennaro Gattuso, marquant ainsi la fin des vacances pour l'équipe phocéenne. La particularité de cette séance était l'ouverture du stade Vélodrome aux supporters, avec une attention particulière pour les enfants, dans l'esprit des fêtes de fin d'année. L'initiative a été un franc succès, en attirant plus de 20 000 personnes, selon les informations de France Bleu Provence.

Enzo Sternal convoqué dans le groupe de Gennaro Gattuso

Outre cette impressionnante mobilisation au stade et la certitude de devoir se passer de plusieurs internationaux appelés pour la CAN 2023, Gennaro Gattuso prépare activement le début de l'année 2024. L'OM s'apprête à affronter les amateurs de Thionville lors des 32es de finale de la Coupe de France le 7 janvier prochain, suivi d'un match contre Strasbourg cinq jours plus tard pour la 18e journée de Ligue 1.

Lors de cette reprise, le groupe de l'OM a réservé quelques surprises, avec la présence de plusieurs jeunes joueurs issus du centre de formation. Enzo Sternal, un attaquant de 16 ans considéré comme l'un des grands espoirs du football marseillais, a notamment fait partie du groupe. Avec la perspective de la CAN et la multiplication des rencontres, il pourrait avoir l'occasion de se faire une place dans l'équipe de Gennaro Gattuso au cours de la deuxième partie de la saison.