PSG : Déménagement confirmé, le Qatar accélère ses plans pour le nouveau Parc des Princes

Le PSG s’apprête à tourner une page historique. Face à l’impasse avec la Mairie de Paris sur la propriété du Parc des Princes, les dirigeants qataris accélèrent leur projet de construction d’un nouveau stade.

Parc des Princes : Un divorce acté entre la Mairie de Paris et le PSG

Depuis plusieurs mois, le bras de fer entre le PSG et la Mairie de Paris s’est intensifié. Le club parisien, désireux d’acquérir le Parc des Princes pour en assurer la rénovation, s’est heurté au refus catégorique d’Anne Hidalgo. Conséquence directe : Nasser Al-Khelaïfi et les propriétaires qataris ont acté leur départ du mythique stade parisien.

En novembre dernier, Al-Khelaïfi a été clair : il n’est pas question de payer pour des rénovations d’un stade dont le Paris Saint-Germain en est seulement le locataire. « Si on veut être compétitif avec les autres clubs européens, on est obligé d’avoir notre stade », avait-il lâché sur RMC. Près de quatre mois après, la tendance d’un départ du Parc des Princes se confirme de plus en plus.

Ris-Orangis, l’option privilégiée du Paris SG

Désormais, une alternative se dessine clairement : la construction d’un nouveau stade à Ris-Orangis, en Essonne. Le site, qui couvre 97 hectares, pourrait accueillir une enceinte moderne d’une capacité comprise entre 60 000 et 90 000 places. Un projet ambitieux qui correspond parfaitement aux attentes des investisseurs qataris, désireux d’accélérer le processus.

L’éditorialiste de RMC Daniel Riolo, natif de Ris-Orangis, a confirmé que ce projet était en pole position : « Aujourd’hui, les autres dossiers ont du retard, tout simplement parce que les Qataris sont pressés, et le seul dossier qui répond à leur ambition, que ça se fasse vite, d’ici 2030, c’est celui de Ris-Orangis ». Cette zone bénéficie d’une avancée considérable, car un projet de stade de rugby y avait déjà été envisagé par le passé.

Un tournant stratégique pour le PSG

Avec cette décision, le Paris Saint-Germain franchit un cap important dans son développement. La construction d’un stade ultramoderne offrirait au club une autonomie totale et une nouvelle source de revenus. Reste à voir si le projet pourra se concrétiser aussi rapidement que le souhaitent les dirigeants qataris. Une chose est certaine : l’histoire du PSG s’apprête à connaître un tournant décisif.