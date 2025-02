Classement ASSE : Saint-Etienne reste sous la menace du Havre AC et de Montpellier MHSC

Le match contre Angers SCO est crucial pour le classement de l’ASSE, actuellement barragiste. Les Verts ont l’opportunité de maintenir les deux clubs actuellement relégables à distance, quoiqu’ils ne puissent pas remonter.

Classement ASSE : Les Verts condamnés dans la zone rouge

Au vu de son classement actuel, l’ASSE ne fera pas de bond en avant, même en cas de victoire contre Angers SCO lors de la confrontation directe prévue ce samedi (19h) à Geoffroy-Guichard. Elle n’a certes que trois points de moins que le FC Nantes, mais sa différence de buts est nettement plus défavorable (-30) que celle des Canaris.

Les Stéphanois (16es) ne pourront que rejoindre les Nantais (15es) au nombre de points, mais resteront barragistes même en cas de succès lors de cette 23e journée de Ligue 1.

Saint-Etienne en danger : Une chute à la dernière place est possible !

En revanche, l’AS Saint-Etienne est toujours sous la menace du Havre AC et de Montpellier HSC, les deux clubs qu’elle devance respectivement d’un point et de trois points. Si le HAC (17e) et le MHSC (18e) remportent leurs matchs contre Toulouse et l’OGC Nice, ils passeraient automatiquement devant l’ASSE si les Verts ne prennent aucun point contre le SCO. Même en cas de match nul des Havrais, ils remonteraient à la 16e place.

Comme la semaine dernière, l’équipe d’Eirik Horneland pourrait se retrouver à la dernière place du championnat en cas de défaite, et si les équipes dirigées par Alexandre Dujeux et Jean-Louis Gasset remportent leurs matchs respectifs.

Il est important de rappeler que ces trois clubs, classés dans la zone rouge, sont à la lutte pour le maintien, avec le FC Nantes, le Stade de Reims, l’AJ Auxerre ou encore Angers SCO.