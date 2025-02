Classement ASSE : Quels sont les enjeux pour Saint-Etienne face à l’OM ?

Quelle sera la nouvelle position de l’ASSE au classement à l’issue de la 22ème journée de Ligue 1 ? Les Verts parviendront-ils à sortir de la zone de relégation ? Plusieurs scénarios sont envisageables.

Classement ASSE : Pas d’opportunité pour les Verts de sortir de la zone rouge !

Seizième au classement avant d’affronter l’OM, l’ASSE occupe une position de barragiste. Elle devance de juste un point le Havre AC et compte trois points de plus que le Montpellier HSC. Ces deux derniers clubs, classés respectivement 17e et 18e, sont condamnés aux barrages.

Lors de cette même journée, le HAC reçoit l’OGC Nice (3e) dimanche, tandis que le MHSC accueille l’Olympique Lyonnais (6e). Dans cette lutte acharnée pour le maintien, aucun des trois clubs du bas de tableau ne pourra quitter la zone rouge à l’issue de cette 22e journée.

En effet, le FC Nantes, 15e avec trois points d’avance sur l’ASSE et premier club non relégable, dispose d’une différence de buts moins défavorable. Même en cas de victoire des Stéphanois face aux Marseillais et d’une défaite du FCN contre l’AS Monaco, les Verts rejoindraient les Canaris avec 21 points mais resteraient 16e en raison de leur différence de buts, actuellement de -26.

Saint-Etienne pourrait se retrouver à la dernière place

Dans le pire des scénarios – une défaite de l’ASSE au Vélodrome couplée à une victoire de Montpellier et au moins un match nul du Havre –, les Verts chuteraient à la dernière place. Les trois clubs auraient alors 18 points, mais les Stéphanois seraient derniers en raison de leur différence de buts.

Si l’AS Saint-Etienne parvient à arracher un point contre l’OM, elle sécurisera sa position par rapport à Montpellier mais restera sous la menace du Havre, qui pourrait la dépasser en cas de victoire contre Nice. Dans ce cas, c’est l’équipe promue en Ligue 1 qui serait relégable.

OM-ASSE : Un match crucial pour Eirik Horneland

Le match de l’ASSE face aux Phocéens est donc crucial pour l’équipe d’Eirik Horneland, nouvel entraîneur appelé à la rescousse pour sauver le club ligérien de la relégation. Les Verts pourront-ils créer la surprise à Marseille ? Auront-ils le talent et l’énergie nécessaires pour mettre fin à leur série de cinq matchs sans victoire ? Réponse dans quelques heures.