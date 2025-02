Mercato OM : C’est confirmé, un crack va signer à Marseille !

Le jeune défenseur panaméen, Amir Murillo, va poursuivre l’aventure avec l’OM pendant encore quelques années. Les dirigeants de Marseille et le joueur discutent pour une prolongation de son contrat.

Mercato OM : Amir Murillo va rester à Marseille

Après un mercato hivernal actif, l’OM veut sécuriser l’avenir d’un élément important de l’équipe. L’arrivée de Roberto De Zerbi a véritablement métamorphosé l’Olympique de Marseille. Le technicien italien a insufflé un vent de fraîcheur à Marseille grâce à un jeu plus séduisant.

L’OM réalise un bon parcours en Ligue 1 et occupe actuellement la 2e place. Les Marseillais pourraient donc se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions s’ils maintiennent la même dynamique. Dans l’optique de consolider l’équipe et de préparer au mieux la saison prochaine, le club phocéen a enregistré les signatures de Bennacer, Gouiri, Luiz Felipe et Dedic durant le mercato hivernal. Parallèlement à ces renforts, la direction de l’OM s’active pour finaliser la prolongation de contrat du défenseur Amir Murillo.

Amir Murillo, arrivé à Marseille en 2023 en provenance d’Anderlecht, montre de belles qualités cette saison et convainc le technicien du club, Roberto De Zerbi. Le joueur panaméen s’est imposé comme un élément indispensable cette saison. Amir Murillo a déjà disputé 23 rencontres toutes compétitions confondues avec l’OM cette saison.

Selon les informations de La Provence, la direction phocéenne veut prolonger le contrat d’Amir Murillo suite à ses belles performances. Les deux parties sont en pleine négociation et sont sur le point de trouver un accord. La source indique que l’international panaméen va parapher un nouveau bail de deux ans, soit jusqu’en 2028, dans les prochaines semaines.