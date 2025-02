ASSE : Maintien en Ligue 1, le pari audacieux de Horneland pour sauver Saint-Etienne

Engluée dans la zone rouge, l’ASSE n’est pas mieux lotie que ses concurrents dans la lutte pour le maintien en Ligue 1. Malgré cela, Eirik Horneland, le nouvel entraîneur, est optimiste. Il y croit jusqu’au bout.

ASSE : L’opération survie commence face à Angers SCO

L’ASSE négocie un virage dangereux dans la course au maintien en Ligue 1, ce samedi, face à Angers SCO. Les deux adversaires sont des promus et engagés dans une bataille pour tenter de rester dans l’élite. Avec seulement 18 points au compteur, contre 26 pour les Angevins, les Stéphanois partent de loin dans cette course.

Cependant, ils ont leur destin entre les mains, contrairement au Havre AC et au Montpellier HSC, les deux clubs actuellement relégables. Toutefois, les Verts doivent impérativement inverser la tendance actuelle, en renouant avec la victoire, à commencer par le match crucial contre le SCO. Ainsi, ils se relanceraient dans la course avant le sprint final décisif qui s’annonce.

Eirik Horneland : « On jouera le maintien jusqu’au bout… sur le dernier tir »

En effet, l’ASSE affrontera successivement le HAC et le MHSC, deux concurrents directs, après Angers et l’OGC Nice. Le calendrier de l’équipe stéphanoise va ensuite se corser, avec des matchs contre des clubs de gros calibre, tels que le PSG, le RC Lens, le Stade Brestois, l’OL et l’AS Monaco.

Conscient de cette réalité, Eirik Horneland est certain que la lutte pour le maintien durera jusqu’au dernier coup de sifflet final de la 34e journée, au soir du 18 mai 2025.

« On se prépare à jouer ce maintien jusqu’au bout. Le maintien se jouera peut-être sur le dernier match, le dernier ballon ou même sur le dernier tir », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.

Pour rappel, l’ASSE affrontera Toulouse FC au stade Geoffroy-Guichard, lors de la dernière journée de la saison.