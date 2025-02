ASSE : Horneland sonne la révolte pour le maintien, Angers SCO en danger !

À deux jours d’affronter Angers SCO, l’ASSE est en ordre de bataille, comme l’a confirmé l’entraîneur du club stéphanois en conférence de presse d’avant-match. Malgré des absences, les Verts ont à coeur de renouer avec la victoire samedi, après trois défaites de rang.

ASSE – Angers SCO : Un duel de promus sous haute tension pour le maintien

L’ASSE s’est inclinée successivement face au LOSC (4-1), au Stade Rennais (0-2) et à l’OM (5-1), des adversaires considérés comme supérieurs. Ce samedi, les Stéphanois affrontent Angers SCO, promu en Ligue 1 comme l’AS Saint-Etienne et également en lutte pour le maintien.

Il s’agit donc d’une confrontation directe entre deux équipes de niveau similaire. Les Verts bénéficient de l’avantage du terrain, le match se déroulant à Geoffroy-Guichard, où plus de 30 000 spectateurs sont attendus.

Saint-Etienne : Victoire impérative face à Angers pour rester dans la course

Pour Eirik Horneland, une victoire est impérative pour relancer l’ASSE après six matchs sans succès. « Cette série de rencontres, qui débute face à Angers SCO, est très importante », a-t-il déclaré d’emblée. « Nous ne devons pas nous laisser affecter par nos trois derniers matchs difficiles, il faut garder confiance », a ensuite recommandé le technicien norvégien.

Après le SCO, l’AS Saint-Etienne (16e) affrontera l’OGC Nice, puis disputera deux autres confrontations directes face au Havre AC (17e) et au Montpellier HSC, la lanterne rouge.

Conscient de l’enjeu crucial de ces matchs, Eirik Horneland a sonné la révolte des Verts : « Nous nous préparons à jouer ce maintien jusqu’au bout, jusqu’au dernier ballon. »